Cómo practicar la gratitud y la gracia según Tunde Oyeneyin

Podcast Trained: conéctate con la gratitud con Tunde Oyeneyin
Asesoramiento
Tunde Oyeneyin cree que nada es imposible. La atleta de Nike, instructora de ciclismo, exmaquilladora y autora nos cuenta por qué.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
La reputación de Tunde Oyeneyin como ícono del acondicionamiento físico lleva 36 años en desarrollo. Y según la entrenadora personal e instructora de ciclismo, todas sus altas no habrían sido posibles sin las bajas. En este episodio, Tunde nos cuenta los altibajos de su vida y carrera. Escucharemos cómo perder a su madre la ayudó a dar el paso hacia una mejor versión de sí misma, por qué la duda es un catalizador para el cambio y cómo las oportunidades perdidas pueden llevarte hacia la dirección correcta. La historia de Tunde habla de gracia, gratitud y sueños cumplidos.
“Cuando me permito rendirme a no saber qué sigue, entonces ocurre el gran avance”.
Tunde Oyeneyin
Atleta de Nike e instructora de ciclismo indoor
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