Nike lanza sus primeros tenis para el breakdance con Nike Jam
Noticias del producto
Los tenis son parte de una amplia colección de ropa y calzado, que se lanzará en el verano de 2024.
- Nike lanzará su primera colección de ropa y calzado de breakdance.
- El artista Futura, colaborador de Nike desde hace mucho tiempo, ha trabajado con Nike para diseñar la colección, que incluye kits de las selecciones de Estados Unidos, Corea y Japón.
- Los Nike Jam y la ropa seleccionada estarán disponibles a nivel mundial en nike.com y en tiendas de Retail seleccionadas a partir del 16 de julio de 2024. Los kits de selecciones debutarán el 1 de agosto y la combinación de colores Nike Jam Futura se lanzará en otoño de 2024.
Nike lanzará su primera colección de ropa y tenis de breakdance en el verano de 2024. El objetivo de la colección, diseñada en colaboración con el famoso artista Futura, conocido por sus audaces diseños urbanos tipo grafiti, es proporcionar un rendimiento mejorado sin perder el estilo de B-boy y B-girl.
"El resultado es increíble", dice Futura. "Los Jam son un modelo estupendo y totalmente nuevo que se confeccionó desde cero para que los propios bailarines quieran interpretar y se sientan cómodos".
Seis años de investigación y pruebas de breakers de todos los niveles dieron como resultado el desarrollo de los Nike Jam. Los tenis resultantes optimizan la capacidad de los breakers para deslizarse por todas las superficies, ya sean lisas, de asfalto o cemento. Los tenis tienen una entresuela de espuma incorporada para ofrecer una amortiguación de protección, al mismo tiempo que la suela cupsole de goma y la sensación de contacto con el suelo ayudan a los breakers a rendir al máximo.
Los Nike Jam, diseñados para el rendimiento y el uso diario, ofrecen funcionalidad y estilo. Las tres combinaciones de colores de los Nike Jam cuentan con elementos que rinden homenaje a las raíces del deporte. El equipo de tocadiscos y micrófonos utilizado por DJ y MC para crear el ambiente inspiraron el diseño de la combinación de colores negro y goma. El cartón que usaban los bailarines de breakdance para protegerse de las superficies impredecibles sirvió de inspiración para la combinación de colores en tostado y negro. La combinación de colores en blanco y negro, creada en colaboración con Futura, se basa en su icónica pieza Break Train de 1980.
El atleta de Nike Logan "Logistx" Edra dice: "Los Jam son los tenis que me pondría cada vez que hiciera breakdance, ya sea entrenando, haciendo ejercicios de cifrado o relajándome, debido a su tracción y durabilidad. Hay muchas formas en las que estos tenis rinden homenaje, por lo que los reflectores, la malla y las diferentes telas de la parte superior aportan un toque agradable".
Del mismo modo, la colección de ropa se diseñó para mejorar el rendimiento sin dejar de mantenerse fiel al estilo urbano del breakdance. Las partes de arriba, las partes de abajo y los accesorios de la colección incluyen características que ayudan a optimizar la durabilidad, la movilidad y el rendimiento, desde mangas y piernas más largas hasta capas secundarias incorporadas y la tecnología Nike Dri-FIT ADV para absorber el sudor. Nike también lanzará kits de selecciones para Estados Unidos, Corea y Japón con un diseño coordinado centrado en la unidad.
"Superamos los límites de lo que es posible desde el punto de vista de la fabricación y el diseño, y todas las personas en Nike han estado como punta de lanza para hacer que la colección sea lo mejor posible", dice Futura. "Sé que todos estamos orgullosos de lo que hemos hecho, pero, en última instancia, lo hacemos por los atletas".
La colección estará disponible a nivel mundial a partir del 16 de julio de 2024 en nike.com y en tiendas de Retail seleccionadas. Los kits de selecciones se lanzarán a nivel mundial el 1 de agosto en nike.com y en tiendas Retail seleccionadas. La combinación de colores de los Nike Jam Futura debutará en otoño de 2024.