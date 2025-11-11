Presentamos la chamarra Nike ACG Lava Loft: la combinación perfecta de innovación revolucionaria con utilidad y funcionalidad

Los atletas que se preparan para enfrentar los senderos en el invierno de 2026 tienen una nueva prenda imprescindible para agregar a su lista: la chamarra Nike ACG Lava Loft. Con un peso de solo 280 g, la chamarra de 700 plumas se diseñó pensando en la calidez, la transpirabilidad y la protección frente a las condiciones climáticas: todo lo que los atletas necesitan para adaptarse a una gran cantidad de entornos cambiantes.

Su adaptabilidad a climas extremos se logra gracias a una combinación precisa, y basada en datos, de sistemas de aislamiento, ventilación y tecnologías exclusivas de Nike. La chamarra Lava Loft, que se presentó durante la China International Import Expo de 2025 en Shanghái, representa la perfecta unión entre la innovación de Nike Running y el espíritu aventurero de ACG.