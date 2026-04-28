Edición especial de Melitta Baumeister: Nike Vomero Premium y Pegasus Premium

Edición especial de Melitta Baumeister de los modelos Nike Vomero y Pegasus Premium: para quienes apuestan por la autoexpresión y la individualidad
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La versión de la diseñadora de moda Melitta Baumeister de estos populares tenis para correr de Nike pone en primer plano el estilo, la expresión personal y la individualidad para quienes aceptan sus imperfecciones y no temen ser atrevidos.
- La diseñadora de moda de alta gama Melitta Baumeister ha puesto su toque personal en dos populares modelos de tenis de correr de Nike, los Vomero Premium y los Pegasus Premium, en su primera colaboración con la marca.
- La interpretación de Baumeister combina alta costura y alto rendimiento para crear unos tenis para correr con estilo, ideales para la vida cotidiana en la ciudad.
- Los modelos Vomero Premium y Pegasus Premium de Nike y Baumeister se inspiran en la idea de "Corre como si nadie te estuviera mirando", un mensaje que invita a correr por uno mismo y a redescubrir la alegría del movimiento.
- Ambos estilos están disponibles en MelittaBaumeister.com a partir del 1 de abril de 2026, y posteriormente, en las tiendas Dover Street Market de Nueva York, Los Ángeles, París, Londres, Pekín, Ginza y Singapur a partir del 7 de abril de 2026, así como en SNKRS y en tiendas Nike y NBHD seleccionadas de todo el mundo a partir del 8 de abril de 2026.
La alta moda y el alto rendimiento se han fusionado. Nike y Melitta Baumeister se unieron para reinventar los tenis de correr Vomero Premium, ultracómodos, y los Pegasus Premium, ultrarresposivos, para la vida cotidiana en la ciudad. Conocida por sus diseños de ropa estructurales y de alta gama, la visión artística de Baumeister aporta un gran estilo a estos populares modelos de tenis de correr de Nike, lo que demuestra que los tenis de correr realmente son para todas las personas y para el uso diario.
Los fans de los tenis de correr de Nike que aprecian la expresión personal podrán conseguir su propio par durante la primera semana de abril de 2026 en MelittaBaumeister.com, en SNKRS, en varias tiendas Dover Street Market de todo el mundo y en tiendas Nike y NBHD seleccionadas en todo el mundo.
Nike Vomero Premium y Pegasus Premium: ¿en qué se diferencian?
Los Vomero Premium, presentados en octubre de 2025, son unos tenis de correr de Nike que priorizan la comodidad en las carreras diarias. Los Vomero Premium llevan la amortiguación de los Nike Vomero 18 aún más lejos gracias a la entresuela de espuma ZoomX ultrasuave en toda su longitud. Sin embargo, lo más destacado de los Vomero Premium son sus dos unidades Air Zoom en el antepié y el talón, que proporcionan una sensación de gran suavidad y rebote. Por el contrario, los Pegasus Premium, que se lanzaron en enero de 2025, son conocidos por su máxima responsividad, gracias a la primera unidad Air Zoom esculpida y visible de Nike.
Los Vomero Premium y los Pegasus Premium son tenis de correr en pavimento similares, con un enfoque ligeramente diferente. Los Vomero Premium son muy suaves y protectores, gracias a su amortiguación adicional,
su parte superior acolchada y suave, y su base ancha y estable. Por el contrario, los Pegasus Premium son más firmes y responsivos para ofrecer una mayor propulsión, y cuentan con una parte superior más fina y transpirable.
Ambos son excelentes para las carreras diarias, pero los Vomero Premium se adaptan mejor para mantener la comodidad en las carreras más largas, mientras que los Pegasus Premium son más adecuados para las carreras de ritmo más rápido.
¿Qué aporta Melitta Baumeister a los Vomero Premium y a los Pegasus Premium?
Los diseños de Baumeister se dirigen a los atletas de todos los días con estilo, en consonancia con el lema de Nike: "Si tienes un cuerpo, eres un atleta". Conocida por su estética original y su capacidad para realzar los diseños de uso diario, Baumeister es la colaboradora ideal.
Los Vomero Premium y los Pegasus Premium de Baumeister son auténticas obras de arte, con sus atrevidas combinaciones de colores (naranja total y verde neón volt) y sus sutiles variaciones de color en capas. Cada tenis está pintado a mano, por lo que cada uno es diferente del otro. En opinión de Baumeister, esto guarda relación con la idea de aceptar nuestros defectos y movernos por nosotros mismos en lugar de perseguir la perfección. "Se trata de correr por uno mismo, no por nadie más", afirma.
Si observas detenidamente ambos modelos, descubrirás detalles de diseño, como los ojos y las manos de Baumeister y la marca MB en toda la superficie, que añaden un toque personal.
"Tanto los Vomero Premium como los Pegasus Premium son modelos icónicos que han sido imprescindibles para la comunidad del running durante décadas", afirma. "Reinventar algo tan esencial para quienes corren todos los días desde la perspectiva de 'Corre como si nadie te estuviera viendo' me permitió crear una paradoja significativa. Los diseños son expresivos y llenos de vida. Cada par de Vomero Premium pintado a mano se transforma en una pieza única donde la pintura funciona como evidencia, no como decoración. Por otro lado, los Pegasus Premium adoptan la paradoja con un diseño atrevido en neón que invita a los corredores a moverse con libertad, incluso cuando parece que los tenis los estuvieran observando".
Comparación entre los Vomero Premium y los Pegasus Premium de Melitta Baumeister
Conocidos por ofrecer la máxima amortiguación y comodidad gracias a sus dos unidades Air Zoom y a la entresuela ZoomX de largo completo, los Vomero Premium reinterpretados por Melitta Baumeister se presentan en color naranja total. La marca MB y los detalles pintados a mano se combinan para ofrecer un estilo audaz y único que los fans de la diseñadora, del arte y de la alta moda sabrán apreciar.
Los Pegasus Premium son unos tenis de correr versátiles para el día a día que priorizan la responsividad, y la versión del diseñador no decepciona. Construidos con una unidad Air Zoom esculpida que se asienta sobre una base de espumas ZoomX y ReactX, los Melitta Pegasus Premium se presentan en volt, un verde neón exclusivo de Nike.
Al igual que en los Vomero Premium, los Pegasus Premium presentan la misma marca MB, capas de color y detalles pintados a mano.
A quiénes están dirigidos los tenis Vomero Premium y Pegasus Premium de Melitta Baumeister
Estas versiones únicas de los Vomero Premium y los Pegasus Premium son ideales para quienes aman el estilo tanto como el running. Entre ellos, se encuentran los runners que valoran la expresión personal, los fans de los tenis de correr de Nike que buscan estilos prémium o de edición limitada, los coleccionistas que desean un par pintado a mano para su colección y otras personas interesadas en la tecnología de correr de Nike.
Cuándo y dónde encontrar los tenis Vomero Premium y Pegasus Premium de Melitta Baumeister
Ambas combinaciones de colores de edición especial de los Nike Vomero Premium y Pegasus Premium se lanzaron el 1 de abril de 2026 en MelittaBaumeister.com; el 7 de abril de 2026 en las tiendas Dover Street Market de Nueva York, Los Ángeles, París, Londres, Pekín, Ginza y Singapur; y el 8 de abril de 2026 en SNKRS y en tiendas Nike y Nike Neighborhood seleccionadas de todo el mundo.
Preguntas frecuentes sobre los Vomero Premium de Melitta Baumeister y los Pegasus Premium de Melitta Baumeister
¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la colección Melitta Baumeister x Nike?
La colección Melitta Baumeister x Nike se lanzó durante la primera semana de abril de 2026.
¿Dónde se puede comprar la colección Melitta Baumeister x Nike?
Puedes encontrar la colección Melitta Baumeister x Nike en MelittaBaumeister.com; en las tiendas Dover Street Market de Nueva York, Los Ángeles, París, Londres, Pekín, Ginza y Singapur; y en SNKRS y en tiendas Nike y NBHD seleccionadas.
¿Cuál es la diferencia entre los Nike Pegasus y los Vomero?
La diferencia entre los tenis de correr Nike Vomero y Pegasus es que los Vomero, más mullidos, se adaptan mejor a quienes priorizan una sensación de suavidad y amortiguación para las carreras de recuperación fáciles o largas, mientras que los Pegasus, más firmes y con mayor responsividad, son más adecuados para las carreras de entrenamiento de ritmo más rápido.
¿Qué hace que la colección Melitta Baumeister x Nike sea única?
Lo que hace única a la colección Melitta Baumeister x Nike son sus atrevidos diseños pintados a mano con sutiles variaciones de color. Aporta un toque de gran estilo a estos icónicos tenis de correr de Nike, ideales para quienes valoran la expresión personal.