Nike debuta su calzado de carrera Vaporfly 3

Nike presentó su nuevo calzado de running, el Vaporfly 3. El calzado de carrera más reciente de la empresa se diseñó para brindar un mayor retorno de energía y estabilidad a los atletas que lo usan. El Vaporfly 3 también tiene tecnología de diseño actualizada para lograr estos objetivos, la cual se observa en la geometría de la entresuela y en la parte superior de hilo Flyknit.

A partir del éxito anterior que tuvo el modelo Vaporfly 2, los diseñadores de Nike continuaron con la investigación y el desarrollo de la nueva versión, en la que el atleta es la parte fundamental de cada actualización. El resultado: un aumento del retorno de energía y una transición más cómoda, es decir, pasos más suaves con el calzado.

Y aunque los diseñadores de Nike deseaban mejorar el calzado, también tomaron componentes del modelo anterior, concretamente del Flyplate de fibra de carbono de largo completo y de la entresuela ZoomX que contribuyen a darle propulsión, señaló un comunicado de prensa que anunciaba el lanzamiento del calzado. La popular entresuela tiene un diseño convexo que se combina con estabilidad responsiva alrededor del antepié y que permite una transición suave del pie.