Nike debuta su calzado de carrera Vaporfly 3

Nike presenta su calzado de carrera Vaporfly 3
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El calzado ofrece una pisada suave, mejor estabilidad y una sensación integral de ligereza.
Publicación del contenido original: 13 de febrero de 2023
Lo que debes saber:
- Nike lanzó su calzado de carrera Vaporfly 3 para ofrecer un mayor retorno de energía y mejor estabilidad en comparación con los modelos anteriores.
- La nueva versión incorpora la geometría de la entresuela Nike ZoomX para añadir comodidad y estabilidad.
Nike presentó su nuevo calzado de running, el Vaporfly 3. El calzado de carrera más reciente de la empresa se diseñó para brindar un mayor retorno de energía y estabilidad a los atletas que lo usan. El Vaporfly 3 también tiene tecnología de diseño actualizada para lograr estos objetivos, la cual se observa en la geometría de la entresuela y en la parte superior de hilo Flyknit.
A partir del éxito anterior que tuvo el modelo Vaporfly 2, los diseñadores de Nike continuaron con la investigación y el desarrollo de la nueva versión, en la que el atleta es la parte fundamental de cada actualización. El resultado: un aumento del retorno de energía y una transición más cómoda, es decir, pasos más suaves con el calzado.
Y aunque los diseñadores de Nike deseaban mejorar el calzado, también tomaron componentes del modelo anterior, concretamente del Flyplate de fibra de carbono de largo completo y de la entresuela ZoomX que contribuyen a darle propulsión, señaló un comunicado de prensa que anunciaba el lanzamiento del calzado. La popular entresuela tiene un diseño convexo que se combina con estabilidad responsiva alrededor del antepié y que permite una transición suave del pie.
La combinación de colores inicial alude al largo proceso de diseño, con detalles como el texto gráfico que indica la cantidad de versiones de prototipo probadas (57 en total). Además, el equipo de diseño también hizo referencia al primer Vaporfly que formó parte del proyecto Breaking2 en 2017.
"La combinación de colores del prototipo del Vaporfly 3 es nuevamente un homenaje a nuestro proceso de desarrollo, en el que los comentarios de los atletas y runners cotidianos guían de forma crítica nuestro trabajo de innovación de principio a fin", comenta Elliott Heath, gerente sénior de producto de calzado de Nike Running.
La combinación de colores del prototipo del Nike Vaporfly 3 estará disponible el 6 de marzo en nike.com y con distribuidores seleccionados. No pierdas de vista los lanzamientos de las próximas combinaciones de colores.