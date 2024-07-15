Nike presenta el LeBron XXI

Nike presenta el LeBron 21
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Inspirado en su hija Zhuri, el nuevo modelo de la colección incluye materiales ligeros que imitan las conchas de las ostras.
Publicación del contenido original: 14 de septiembre de 2023
- Nike anuncia el lanzamiento del LeBron 21, la última entrega de la colección de calzado de básquetbol.
- Inspirado en su hija, Zhuri, el calzado busca atraer a la siguiente generación de atletas con materiales ligeros que imitan las conchas de las ostras, además de otros avances tecnológicos.
- El calzado cuenta con una variedad de detalles, como una unidad Zoom Turbo en el antepié y una estructura de espuma Cushion 2.0 Foam de largo completo.
Nike reveló el LeBron 21, la última entrega de la colección de calzado de alto rendimiento, hecho para la siguiente generación de basquetbolistas. Inspirado en su hija, Zhuri, el calzado cuenta con una variedad de detalles que buscan brindarle soporte al jugador para las exigencias del partido.
"Conforme dimos los siguientes pasos a partir del LeBron XX, nos inspiramos en la forma en que LeBron mantiene su estado físico y su estilo de juego fuera de temporada", dijo Jason Petrie, responsable de diseño del LeBron 21, en un comunicado de prensa que anunciaba el lanzamiento del calzado. "Su entrenador dice que es como el cuidado de un automóvil de Fórmula 1. Entre cada carrera, le haces cambios al automóvil, pero no es necesario que lo reconstruyas por completo. Quisimos mantener algunos de los elementos que sabemos le encantaban a LeBron, como la unidad Zoom Turbo, pero perfeccionamos algunos de los acabados de la parte superior".
Inspirado en la concha de la ostra que protege la perla en su interior, el LeBron 21 tiene ventilación en la parte superior, que imita el veteado de una concha, cuyo objetivo es ayudar a contener el pie del atleta durante los movimientos explosivos. Reforzado por completo con filamentos por zonas sobre la plantilla, el calzado garantiza que los pies de los jugadores estarán seguros a medida que los partidos aumentan la intensidad. Además, en la planta del pie, incluye una unidad Zoom Turbo en el antepié y una unidad Zoom inferior de 13 milímetros que favorecen la propulsión. El enfranque de TPU en el mediopié brinda estabilidad y energía adicional para los movimientos dinámicos. Para mayor comodidad, la estructura de espuma Cushion 2.0 Foam de largo completo ofrece una sensación suave.
Justo a tiempo para la temporada de básquetbol, el LeBron 21 estará disponible en todo el mundo a partir del 28 de septiembre, en tallas para toda la familia.