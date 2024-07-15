Nike presenta el LeBron XXI

Nike reveló el LeBron 21, la última entrega de la colección de calzado de alto rendimiento, hecho para la siguiente generación de basquetbolistas. Inspirado en su hija, Zhuri, el calzado cuenta con una variedad de detalles que buscan brindarle soporte al jugador para las exigencias del partido.

"Conforme dimos los siguientes pasos a partir del LeBron XX, nos inspiramos en la forma en que LeBron mantiene su estado físico y su estilo de juego fuera de temporada", dijo Jason Petrie, responsable de diseño del LeBron 21, en un comunicado de prensa que anunciaba el lanzamiento del calzado. "Su entrenador dice que es como el cuidado de un automóvil de Fórmula 1. Entre cada carrera, le haces cambios al automóvil, pero no es necesario que lo reconstruyas por completo. Quisimos mantener algunos de los elementos que sabemos le encantaban a LeBron, como la unidad Zoom Turbo, pero perfeccionamos algunos de los acabados de la parte superior".