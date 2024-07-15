La marca Jordan lanza el Air Jordan XXXVIII
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El calzado de básquetbol de alto rendimiento Air Jordan más reciente tiene una nueva tecnología en la placa de la suela, entre otros detalles únicos.
Publicación del contenido original: 1 de julio de 2023
Lo que debes saber:
- Inspirado en las correas del Air Jordan VIII, el calzado Air Jordan XXXVIII estrena la X-Plate, una nueva tecnología en la placa que fija los pies de los jugadores a la plantilla durante los movimientos bruscos.
- La parte superior tiene diseños bordados que resaltan la actuación de Michael Jordan en la serie de campeonato de 1993.
- El Air Jordan XXXVIII es el calzado exclusivo Air Jordan más sustentable en la historia de la marca Jordan, está hecho con al menos un 20% de material reciclado por peso.
- La fecha de lanzamiento del Air Jordan XXXVIII es el 18 de agosto de 2023.
El Air Jordan XXXVIII es el siguiente capítulo de la historia del calzado de básquetbol de la marca Jordan. Este calzado estrena una nueva tecnología en la placa, la X-Plate, que se desarrolló a partir de observaciones del estilo de juego de Michael Jordan, como su juego de pies maestro, la movilidad en la cancha y el tiro en suspensión.
Hecho para ayudar al juego de pies complejo en la cancha, el calzado tiene un diseño a flor de piso para que los jugadores tengan una sensación óptima de la cancha al pivotar, hacer cortes y desplazamientos defensivos. Un guiño a las correas en forma de X del Air Jordan VIII, la nueva X-Plate en la suela del calzado mantiene el pie en la plantilla durante los movimientos bruscos.
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El patrón de tracción interno de espiguilla en la planta del pie se combina con una unidad de amortiguación Zoom Strobel de largo completo y una espuma Cushlon 3.0 Foam para trabajar en conjunto y ofrecer una sensación responsiva.
El bordado en la zona del antepié en la parte superior fija el pie y resalta la actuación de Michael Jordan en la serie de campeonato de 1993. Por ejemplo, las 41 líneas en el cuello representan los 41 puntos por juego que promedió Jordan en la serie. Los tres diamantes en la zona media simbolizan el tercer campeonato consecutivo de la franquicia de Chicago.
El Air Jordan XXXVIII es el calzado exclusivo Air Jordan más sustentable en la historia de la marca Jordan, está hecho con al menos un 20% de material reciclado por peso.
Fecha de lanzamiento: el calzado Air Jordan XXXVIII llega el 18 de agosto con la combinación de colores básica en blanco, rojo y negro, en jordan.com y con distribuidores de todo el mundo.
La combinación de colores FIBA rinde homenaje a la Federación Internacional de Básquetbol, organismo rector de básquetbol a nivel mundial. La parte superior blanca se complementa con una plantilla decorada con todos los colores del logotipo FIBA vibrante. La fecha de lanzamiento de la combinación de colores FIBA es el 7 de septiembre.
La combinación de colores Center Star está inspirada en el deporte femenino y se lanzará el 25 de septiembre.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se lanzará el Air Jordan 38?
El calzado Air Jordan XXXVIII llega el 18 de agosto de 2023 con la combinación de colores básica en blanco, rojo y negro, en jordan.com y con distribuidores seleccionados de todo el mundo. La fecha de lanzamiento de la combinación de colores FIBA es el 7 de septiembre y la combinación de colores Center Star llega el 25 de septiembre.
¿Cuánto cuesta el Air Jordan 38?
El precio minorista del Air Jordan XXXVIII es de $200.