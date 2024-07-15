Nike lleva la innovadora tecnología de la espuma ZoomX Foam al básquetbol con el G.T. Cut 3
Noticias del producto
Descubre qué convierte al G.T. Cut 3 en el calzado de básquetbol por excelencia.
- El G.T. Cut 3 es el primer calzado de básquetbol Nike con una entresuela de espuma ZoomX Foam, diseñada para ayudar a los jugadores a alejarse de sus oponentes a la máxima velocidad.
- La tecnología Flywire refuerza la parte superior de tela ligera del calzado, lo que ayuda a sujetar el antepié y mantener la estabilidad.
- La última versión de la serie marca la introducción de un modelo de menor precio, el G.T. Cut Academy, junto con una línea para niños grandes y de preescolar.
El nuevo G.T. Cut 3 de Nike es un calzado de básquetbol superestrella especialmente diseñado para ofrecer una reactividad y tracción extraordinarias, con una gran amortiguación que te permite separarte de tu oponente con la mayor velocidad posible. Esta velocidad se debe a la entresuela de espuma ZoomX Foam del calzado, una característica nunca antes vista en un calzado de básquetbol Nike.
Este calzado es el tercer modelo de la serie G.T. lanzada en 2021. G.T. significa "Greater Than", o sea, mejor que. La serie Nike Greater Than ofrece calzado de básquetbol centrado en un aspecto específico del deporte. Si bien todas las versiones de la serie G.T. ofrecen la posibilidad de cortar, correr y saltar, cada modelo brinda a los jugadores un extra de rendimiento donde más lo necesitan.
Para adaptar la espuma ZoomX Foam a un calzado de básquetbol, el G.T. Cut 3 tenía que incorporar la reactividad de la espuma y, al mismo tiempo, dar al calzado una sensación de gran proximidad con el suelo. El resultado es un calzado más ligero y responsivo que sus predecesores, el G.T. Cut 2 y el Air Zoom G.T. Cut.
Para hacer cortes rápidos en la cancha, necesitas un calzado que no solo sea potente, sino que también te aporte estabilidad. Para ello, el calzado se diseñó con una parte superior de tela ligera reforzada con la tecnología Flywire para sujetar el antepié. A la estabilidad del G.T. Cut 3 se le suma un componente de TPU que envuelve los laterales del calzado y una suela que incorpora almohadillas modificadas con diseño de espiguilla. Se utilizaron mapas de presión para determinar y desarrollar el patrón gráfico, que proporciona la tracción que necesitas donde más la necesitas.
La base del Seattle Storm, Jewell Loyd, puede dar fe de cómo este calzado mejora su rendimiento en la cancha. "El G.T. Cut 3 mejora mi capacidad para parar en seco y me da ese primer paso rápido, que siempre ha sido parte de mi juego", dice Loyd. "No soy la más alta, pero mi capacidad para llegar más rápido que la defensa me ayuda a ir por los tiros al aro cuando quiero y me permite jugar en defensa cuando lo necesito, lo que me ayuda a mejorar mi juego".
Durante el desarrollo de esta última versión de la serie G.T. Cut, los diseñadores tuvieron en cuenta la inclusividad. Por primera vez, Nike creó un modelo G.T. a un precio menor. Al igual que el G.T. Cut 3, el G.T. Cut Academy es un calzado de alto rendimiento que se centra en la comodidad, la tracción y el estilo. El calzado incluye una unidad Zoom Air en el antepié, espuma Renew Foam y un patrón de espiguilla tradicional para brindar mayor tracción, por lo que es adecuado para quienes juegan básquetbol en canchas con una gran variedad de superficies.
El G.T. Cut 3 de la línea infantil cuenta con modelos para niños grandes y de preescolar. Diseñados con características similares a las del G.T. Cut 3 para adultos, los modelos para niños cuentan con una entresuela Cushlon y un moderno patrón gráfico de tracción de espiguilla. Están diseñados para que los jugadores más jóvenes sientan confianza, comodidad y seguridad en los cortes al aro.
Estos modelos de la franquicia Greater Than, presentados por primera vez en noviembre de 2023, se lanzaron en enero de 2024 y están disponibles a través de Nike.com y en tiendas seleccionadas.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa Nike G.T.?
Las siglas "G.T." del nombre significan "Greater Than", o sea, mejor que, una serie de calzados de básquetbol que Nike lanzó en 2021 con tres modelos: el Air Zoom G.T. Cut, el Air Zoom G.T. Run y el Air Zoom G.T. Jump. El objetivo de esta serie es ofrecer un calzado de básquetbol centrado en un aspecto específico del juego, desde los cortes hasta los saltos, para beneficiar a los jugadores cuando necesitan un extra de rendimiento.
¿Qué es el G.T. Cut 3?
El G.T. Cut 3 es la última incorporación a la serie Greater Than de la marca. Lo más destacado de este calzado es la entresuela de espuma ZoomX Foam, diseñada para crear separación de los oponentes a gran velocidad. Si bien la tecnología se había presentado en modelos de calzado Nike orientados a otros deportes, como correr, el G.T. Cut 3 es el primer calzado de básquetbol Nike con una entresuela de espuma ZoomX Foam.
¿El ajuste del G.T. Cut 3 coincide con la talla indicada?
Sí, el ajuste del G.T. Cut 3 coincide con la talla indicada. El calzado unisex está disponible en tallas completas y media talla para hombre, desde la 4 US (talla 5.5 US para mujer) hasta la 18 US (talla 19.5 US para mujer).
¿Cuál es el precio del G.T. Cut 3?
El G.T. Cut 3 tiene un precio de $190.
¿Cómo varía el precio del G.T. Cut Academy en comparación con el G.T. Cut 3?
El G.T. Cut Academy tiene un precio de $95.
¿Cuál es el precio de la línea para niños del G.T. Cut 3?
El G.T. Cut 3 para niños tiene un precio desde $65 (para niños de preescolar) a $105 (para niños grandes).
¿Qué combinaciones de colores están disponibles para el G.T. Cut 3?
El G.T. Cut 3 está disponible en cuatro combinaciones de colores: blanco cumbre, rojo picante, gris fútbol, plata metalizado; negro, verde vintage, de costa a costa, malaquita; blanco, plata metalizado, vela, azul marino medianoche; y hueso claro, verde vapor, caqui militar, vela.
Texto: Erica Brooke Gordon