Nike lleva la innovadora tecnología de la espuma ZoomX Foam al básquetbol con el G.T. Cut 3

Durante el desarrollo de esta última versión de la serie G.T. Cut, los diseñadores tuvieron en cuenta la inclusividad. Por primera vez, Nike creó un modelo G.T. a un precio menor. Al igual que el G.T. Cut 3, el G.T. Cut Academy es un calzado de alto rendimiento que se centra en la comodidad, la tracción y el estilo. El calzado incluye una unidad Zoom Air en el antepié, espuma Renew Foam y un patrón de espiguilla tradicional para brindar mayor tracción, por lo que es adecuado para quienes juegan básquetbol en canchas con una gran variedad de superficies.

El G.T. Cut 3 de la línea infantil cuenta con modelos para niños grandes y de preescolar. Diseñados con características similares a las del G.T. Cut 3 para adultos, los modelos para niños cuentan con una entresuela Cushlon y un moderno patrón gráfico de tracción de espiguilla. Están diseñados para que los jugadores más jóvenes sientan confianza, comodidad y seguridad en los cortes al aro.

Estos modelos de la franquicia Greater Than, presentados por primera vez en noviembre de 2023, se lanzaron en enero de 2024 y están disponibles a través de Nike.com y en tiendas seleccionadas.