Nike estrena el estilo vanguardista de los Air Jordan 40

Los tenis AJ40 están diseñados para la nueva era del básquetbol
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Estos tenis de alta reactividad y con un estilo clásico están hechos para brillar en la cancha.
Unos buenos tenis de básquetbol son tu mejor aliado en la cancha: te ayudan a saltar, frenar y cambiar de dirección sin pensarlo dos veces. Así podrás centrarte en el partido y no en tu calzado.
Los tenis Nike Air Jordan han marcado la cancha durante cuatro décadas. Son el estándar para una tecnología innovadora que no sacrifica el estilo. Mejoramos este calzado una y otra vez para que siga siendo la mejor opción. La franquicia Air Jordan suma una nueva joya con lo último en innovación: los tenis AJ40.
Los tenis Air Jordan 40 honran la historia de Jordan con ajustes innovadores que los destaca en la cancha. Con una alta reactividad y una pisada explosiva, los tenis A40 te permiten moverte por la cancha y dejar atrás a tus oponentes con total soltura.
Los tenis AJ40 reinventan los icónicos Air Jordan que Michael Jordan debutó hace cuatro décadas, con guiños al pasado y mejoras modernas para la nueva era del básquetbol.
Los tenis AJ40 hacen historia: son el primer calzado de Nike en incluir la espuma Nike ZoomX a lo largo de toda la suela y una unidad Zoom Strobel completa. Esto ubica la tecnología de amortiguación justo debajo de la parte superior, lo cual maximiza la reactividad. La espuma ZoomX es la más ligera y reactiva de Nike, con un retorno de energía del 85% que te impulsa jugada tras jugada.
La espuma ya ha acaparado titulares por ayudar a atletas Nike a establecer nuevos récords. Esta nueva alianza con la unidad Zoom Strobel ofrece una pisada ligera y levemente reactiva, ideal para acompañarte con potencia en la cancha. Para Jason Mayden, responsable de diseño de la marca Jordan, son “los tenis Air Jordan del mañana”.
Dado que el agarre lo es todo en la cancha, los tenis AJ40 incorporan una suela con un patrón de tracción único con ángulos de 40 grados que te permiten arrancar, frenar y cambiar de dirección al instante. El tejido de los tenis ofrece un ajuste ceñido y total que se adapta a cada uno de tus movimientos, incluso cuando cambias de ritmo a máxima velocidad.
Este modelo de corte high queda un poco más abajo en el tobillo que otros tenis Jordan anteriores, pero sigue ofreciendo el soporte necesario para moverte en todas direcciones. El diseño aerodinámico de los tenis también destaca a la vista con el clásico logotipo de Jordan como protagonista.
Y, naturalmente, su estilo vanguardista no pasa desapercibido. Con su silueta moderna, reinventan el look clásico de Air Jordan y elevan su estilo. En un sutil guiño a décadas de grandeza, el logotipo de los tenis está compuesto íntegramente de ángulos de 40 grados, un concepto que se repite en el patrón de tracción de la suela.
Con toda certeza, verás los tenis AJ40 en la cancha esta temporada. “No veo la hora de salir a la cancha con los Air Jordan 40 esta temporada” dice Paolo Banchero, estrella del básquetbol y atleta de la marca Jordan. “Son unos tenis diseñados para el básquetbol de hoy en día, con la innovación que caracteriza a la familia Jordan. Esa atención al rendimiento llevará mi desempeño al siguiente nivel mientras represento orgullosamente al Jumpman, el símbolo definitivo de grandeza”.
Los tenis Air Jordan 40 están disponibles en nueve combinaciones de colores para que combines el calzado con tu equipo favorito o simplemente con tu estilo. Aunque este calzado está pensado para la cancha, también ofrece la comodidad, el soporte y el estilo necesarios para acompañarte todo el día.
Los nuevos Air Jordan 40 se lanzarán el 12 de julio de 2025 en jordan.com y en algunas tiendas de retail.