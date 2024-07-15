Nike presenta el calzado de trail para carreras Ultrafly
Noticias del producto
Con una placa Flyplate de carbono en la suela, el nuevo calzado de alto rendimiento para runners de senderos Nike es rápido, elegante y con agarre.
Publicación del contenido original: 7 de julio de 2023
Lo que debes saber:
- Por primera vez en Nike Trail, el Ultrafly cuenta con una placa Flyplate de carbono en la suela, situada entre la espuma ZoomX Foam y una entresuela envuelta en tela.
- El Nike Ultrafly se diseñó en colaboración con Vibram, una empresa de calzado conocida por sus suelas de goma de alto rendimiento. El calzado incorpora el diseño ligero y ágil de la suela de Vibram y tecnología con resaltes en la planta del pie para aportar tracción.
Tras más de dos años de rigurosas pruebas y desarrollo con atletas de élite de Nike Trail, los diseñadores de Nike Running han creado el Nike Ultrafly, el primer calzado de trail running de la marca que incorpora una placa de carbono en la suela. El Ultrafly está diseñado específicamente para las necesidades de los runners de senderos que quieren explorar y recorrer los senderos a un ritmo rápido.
En 2021, los diseñadores de calzado de Nike Running se propusieron crear un calzado de trail para carreras aplicando los conocimientos adquiridos con las innovaciones de la empresa para running en carretera y adaptándolos a las necesidades únicas de los runners de senderos. El atleta de Nike Trail, Tyler Green, fue el encargado de realizar las pruebas originales del equipo. Llevó el calzado durante más de 1,600 kilómetros de entrenamiento y compitió en la Western States Endurance Run de 161 kilómetros, donde terminó entre los cinco primeros durante tres carreras consecutivas.
"He puesto a prueba el calzado en terrenos rocosos, subidas difíciles, descensos rápidos y entrenamientos exigentes. Intenté que se mojara mucho, lo llevé por terrenos especialmente rocosos, subidas difíciles y descensos rápidos para ver cómo aguantaba, y enviaba notas de voz al equipo de diseño con todas mis opiniones y comentarios. Es emocionante ver cómo mi perspectiva aporta información directa sobre un producto que ayudará a todos los runners a perseguir sus objetivos en los senderos".
Tyler Green, atleta de Nike Trail
Con el objetivo de proporcionar a los runners de senderos un agarre excepcional en terrenos difíciles, Nike y Vibram unieron sus fuerzas para elaborar un nuevo y exclusivo diseño de suela para el Ultrafly. La suela del Ultrafly cuenta con la tecnología Litebase de Vibram, que ofrece un diseño de suela ligero y ágil con la tecnología Vibram Traction Lug y el compuesto Vibram MegaGrip para brindar una tracción óptima.
"En los últimos dos años he recorrido más de 1,000 kilómetros compitiendo y entrenando con el Ultrafly, incluidas mis cuatro carreras de 160 kilómetros. Lo llevo estratégicamente para los entrenamientos clave, la simulación de la carrera y el día de la carrera. Lo he usado en recorridos planos y nivelados; en terrenos más sueltos y técnicos; en subidas y bajadas empinadas. Es ligero y elástico, sin dejar de tener una buena tracción, además de estar diseñado para maniobrar en terrenos técnicos y sueltos".
Brittany Peterson, atleta de Nike Trail
Por primera vez en Nike Trail, el Ultrafly cuenta con una placa Flyplate de carbono situada entre la espuma ZoomX Foam de la suela y una entresuela envuelta en tela (la parte del calzado que conecta la parte superior con la suela). El eje de mecedora del talón hasta la punta del pie permite una transición suave a cada paso, y la parte superior Vaporweave garantiza una comodidad ligera durante kilómetros de carreras por los senderos.
El Nike Ultrafly se lanzó en cantidades limitadas en Europa el 27 de julio y estará disponible para todos los runners a partir de agosto en nike.com y tiendas exclusivas seleccionadas.
Detalles técnicos de Nike Ultrafly:
- Peso: talla 8 US para mujer: 249 g; talla 10 US para hombre: 300 g
- Desplazamiento: 8.5 mm
- Altura de la suela: (talla 10 US para hombre/talla 11.5 US para mujer) Antepié: 30 mm; talón: 38.5 mm
- Altura de los resaltes: 3.5 mm
- Precio: $250
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el calzado de trail running Nike Ultrafly?
El calzado de trail running cuesta $250.
¿Cuándo se lanza el calzado de trail running Nike Ultrafly?
El Nike Ultrafly se lanzó en cantidades limitadas en Europa el 27 de julio y estará disponible para todos los runners a partir de agosto en nike.com y tiendas exclusivas seleccionadas.