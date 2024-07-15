Nike debuta la colaboración con Sabrina Ionescu con una nueva colección de ropa y calzado

Nike inicia una colaboración con Sabrina Ionescu con una nueva colección de ropa y calzado
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Ionescu es la primera jugadora de básquetbol femenino en lanzar productos unisex como parte de su colección exclusiva.
Publicación del contenido original: 16 de marzo de 2023
- La jugadora de básquetbol profesional, Sabrina Ionescu, se ha unido a Nike en una colaboración exclusiva.
- En asociación con Ionescu, Nike lanzará una colección de ropa y accesorios, además del Sabrina 1, un calzado de básquetbol pensado para el alto rendimiento.
- Esta colección unisex encapsula ideas recopiladas de una variedad de jugadores de todos los géneros.
En un esfuerzo por apoyar a la próxima generación de jugadores de básquetbol dentro y fuera de la cancha, Nike ha anunciado su asociación con la jugadora de básquetbol profesional Sabrina Ionescu.
"Ionescu es la primera jugadora de básquetbol femenino en ofrecer una colección exclusiva unisex con NIKE, Inc.", dijo Kerry Sobol, vicepresidenta global de Deportes femeninos organizados y de equipo, en un comunicado de prensa donde se anunció la asociación. "Estamos encantados de que nos acompañe en esta propuesta y continúe marcando un cambio en el alcance del deporte para las generaciones futuras".
Con su asociación, Ionescu se suma a una impresionante lista de atletas exclusivos de Nike, como Serena Williams y Megan Rapinoe. La colección de Ionescu está orientada a crear los mejores productos en su clase.
Hablando de productos de alta calidad, el Sabrina 1, el calzado inaugural en la colección, fue diseñado para estar a la altura del estilo de juego único de Ionescu, su aceleración veloz y sus cortes rápidos, y para satisfacer su necesidad de sentirse fresca en cualquier momento del partido. Por lo tanto, este es un calzado ligero y estable que enfatiza la comodidad. Para lograr esto, el calzado cuenta con una combinación de amortiguación Nike React de largo completo y una unidad Nike Zoom Air de carga superior en el antepié. Además de proporcionar una comodidad mejorada, esta combinación también ayuda con el retorno de energía y la responsividad, a la vez que estabiliza el mediopié para sujetar muy bien los pies.
El bordado del Sabrina 1 es un homenaje directo a su herencia rumana, ya que recuerda la arquitectura y el diseño tradicionales del país. Además, los jugadores que usan el Sabrina 1 y buscan una dosis de inspiración en el momento más álgido de un partido desafiante, solo deben mirar a sus pies. El Swoosh en relieve inclinado representa las barreras que Ionescu ha superado.
Habrá disponible una sudadera con gorro, playeras, shorts y una bolsa bandolera, en todo el rango de tallas unisex para adultos. También habrá disponibles calcetines para el partido confeccionados con tecnología Dri-FIT ADV y al menos 80 por ciento de materiales reciclados.
Desde el verano de 2023, el Sabrina 1 y la colección exclusiva estarán disponibles en Nike.com y a través de distribuidores seleccionados.