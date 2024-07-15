Nike debuta la colaboración con Sabrina Ionescu con una nueva colección de ropa y calzado

En un esfuerzo por apoyar a la próxima generación de jugadores de básquetbol dentro y fuera de la cancha, Nike ha anunciado su asociación con la jugadora de básquetbol profesional Sabrina Ionescu.

"Ionescu es la primera jugadora de básquetbol femenino en ofrecer una colección exclusiva unisex con NIKE, Inc.", dijo Kerry Sobol, vicepresidenta global de Deportes femeninos organizados y de equipo, en un comunicado de prensa donde se anunció la asociación. "Estamos encantados de que nos acompañe en esta propuesta y continúe marcando un cambio en el alcance del deporte para las generaciones futuras".

Con su asociación, Ionescu se suma a una impresionante lista de atletas exclusivos de Nike, como Serena Williams y Megan Rapinoe. La colección de Ionescu está orientada a crear los mejores productos en su clase.