Nike Air Works: tenis Air Max impresos en 3D creados por diseñadores de ocho ciudades del mundo
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La primera edición de Air Works, que se celebrará en mayo de 2026, reunirá a ocho diseñadores de distintas partes del mundo en la sede global de Nike, WHQ, para crear modelos Air Max de edición limitada impresos en 3D. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los próximos lanzamientos de Air Max rumbo al Air Max Day 2027.
- Air Works es una iniciativa global de investigación, desarrollo y diseño cuya primera edición se llevará a cabo en mayo de 2026 y reunirá a diseñadores emergentes de ocho ciudades del mundo en la sede de Nike en Beaverton, Oregón, para vivir tres días de aprendizaje intensivo y mentoría junto a diseñadores e ingenieros de la marca.
- La iniciativa busca aprovechar más de cuatro décadas de innovación Air y ayudar a construir el futuro de Nike Air a través de la colaboración entre los expertos de Nike y las personas que usan sus productos.
- Cada participante desarrollará su propia interpretación de Air Max en una silueta impresa en 3D, creada junto con Zellerfeld Shoe Company, que reflejará su identidad y estilo personal, al mismo tiempo que rendirá homenaje a su cultura y comunidad.
- La experiencia concluirá con el lanzamiento de una edición limitada del diseño Air Max de cada participante, que se presentará en sus respectivas comunidades durante el próximo año como antesala del Air Max Day 2027.
Desde 1978, con la llegada de la revolucionaria tecnología de amortiguación Air y el lanzamiento de los Nike Tailwind, los diseñadores han seguido reinventando el legado Nike Air Max, conquistando nuevas generaciones de seguidores en comunidades de todo el mundo.
Ahora, la marca presenta Air Works, una nueva plataforma diseñada para impulsar la próxima generación de creatividad e innovación en Air Max. Este primer programa global de investigación, desarrollo y diseño de Air Max de Nike Sportswear, que se celebrará del 11 al 14 de mayo de 2026, reunirá a ocho talentos emergentes de ciudades de todo el mundo en el campus Philip H. Knight de Nike, ubicado en Beaverton, Oregón.
"Air Works celebra el impacto cultural de Air Max e invita a un grupo de creativos de distintas partes del mundo a imaginar cómo podría ser su futuro", señala Andy Caine, vicepresidente y director creativo de Nike Sportswear. "También representa una oportunidad para profundizar en la historia, la innovación y la inspiración detrás de Air Max, combinando perspectivas externas con las herramientas, el talento y las capacidades únicas de Nike para redefinir lo que Air Max significa para esta generación".
Este grupo de creativos emergentes de Pekín, Londres, Los Ángeles, Nueva York, París, Shanghái, Seúl y Tokio trabajará junto a diseñadores e ingenieros de producto de Nike y recibirá mentoría y experiencia práctica. Inspirados en cuatro décadas de innovación de Air Max, explorarán nuevas expresiones culturales para las próximas generaciones de amantes de los tenis, desde quienes buscan ediciones limitadas hasta quienes se interesan por la tecnología de calzado impreso en 3D de Nike.
El programa de tres días incluirá sesiones inmersivas centradas en el universo Air Max, con colaboración directa entre diseñadores globales, mentores internos y socios externos. Además, esta primera generación de diseñadores de Air Works obtendrá nuevas perspectivas y conocimientos a través de visitas a las instalaciones de fabricación, laboratorios de investigación y estudios de diseño de Nike, incluidos la planta Air Manufacturing Innovation de Nike, el Nike Sport Research Lab, el Department of Nike Archives, el Blue Ribbon Studio y el Bowerman Footwear Lab.
Los diseñadores pondrán en práctica sus nuevos conocimientos y perspectivas para desarrollar versiones únicas de Air Max impresas en 3D, creadas en colaboración con Zellerfeld, que reflejen su identidad y estilo personal mientras rinden homenaje a sus comunidades alrededor del mundo.
Tras tres días de experiencia, llega el verdadero momento culminante de Air Works. Cada diseñador lanzará una edición limitada de su propio modelo para compartirla con familiares y amigos y celebrarla dentro de su comunidad local a lo largo del próximo año, como antesala del Air Max Day 2027, el evento anual de Nike en el que se presentan los nuevos modelos Air Max y regresan algunas de sus combinaciones de colores más icónicas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Nike Air Works?
Air Works es el primer programa global de investigación, desarrollo y diseño de Air Max de Nike Sportswear. Reúne a ocho diseñadores emergentes de distintas partes del mundo en la sede de Nike para vivir tres días de aprendizaje y mentoría junto a diseñadores e ingenieros de la marca.
¿Cuándo se lleva a cabo Nike Air Works?
El programa se llevará a cabo del 11 al 14 de mayo de 2026, y los tenis se lanzarán posteriormente a lo largo del año y hasta marzo de 2027, durante el Air Max Day.
¿Los tenis Nike Air Works estarán disponibles para su compra?
Los modelos se lanzarán en ediciones limitadas destinadas a familiares y amigos dentro de las comunidades de los diseñadores.