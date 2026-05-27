Nike Air Works: tenis Air Max impresos en 3D creados por diseñadores de ocho ciudades del mundo

"Air Works celebra el impacto cultural de Air Max e invita a un grupo de creativos de distintas partes del mundo a imaginar cómo podría ser su futuro", señala Andy Caine, vicepresidente y director creativo de Nike Sportswear. "También representa una oportunidad para profundizar en la historia, la innovación y la inspiración detrás de Air Max, combinando perspectivas externas con las herramientas, el talento y las capacidades únicas de Nike para redefinir lo que Air Max significa para esta generación".

Este grupo de creativos emergentes de Pekín, Londres, Los Ángeles, Nueva York, París, Shanghái, Seúl y Tokio trabajará junto a diseñadores e ingenieros de producto de Nike y recibirá mentoría y experiencia práctica. Inspirados en cuatro décadas de innovación de Air Max, explorarán nuevas expresiones culturales para las próximas generaciones de amantes de los tenis, desde quienes buscan ediciones limitadas hasta quienes se interesan por la tecnología de calzado impreso en 3D de Nike.

El programa de tres días incluirá sesiones inmersivas centradas en el universo Air Max, con colaboración directa entre diseñadores globales, mentores internos y socios externos. Además, esta primera generación de diseñadores de Air Works obtendrá nuevas perspectivas y conocimientos a través de visitas a las instalaciones de fabricación, laboratorios de investigación y estudios de diseño de Nike, incluidos la planta Air Manufacturing Innovation de Nike, el Nike Sport Research Lab, el Department of Nike Archives, el Blue Ribbon Studio y el Bowerman Footwear Lab.