Los Nike Pegasus Premium reimaginan correr con Air

Una vez que Sze pudo mostrar su idea al equipo, poco a poco empezó a construir una pequeña cantidad para la creación de prototipos. Lo había hecho una vez, pero tenía que demostrar que no era solo una casualidad. Para el siguiente paso, se imprimió un modelo en 3D para crear una forma más consistente y ayudar a controlar directamente dónde se aplicaría el calor. No se necesitan más botellas.

Aunque el equipo ahora tenía pruebas de que la unidad Air se podía moldear, eso no significaba que funcionaría. La fase de exploración comenzó en el Nike Sport Research Lab, donde los innovadores crearon 35 modelos de tenis diferentes con la nueva unidad Air Zoom, que variaban desde los más elegantes hasta los más futuristas.

"La primera fase de exploración, sin restricciones, se llevó a cabo durante unos pocos días y nos dio docenas de ideas en todo el espectro de lo suave a lo salvaje", explica Chambers. "Durante las siguientes semanas, pasamos por el proceso de lluvia de ideas, creación aproximada de prototipos, pruebas entre nosotros, refinamiento adicional y selección a medida que avanzábamos".

En aquel momento, el equipo había reducido las opciones a solo cuatro modelos, que luego compartieron con los runners. Los comentarios sugerían que los runners podían identificarse personalmente con lo que el equipo estaba tratando de lograr.

"Ese momento realmente impulsó al equipo a obsesionarse con el refinamiento de la idea inicial", dice Chambers.

Pasaron los meses y, con el mismo grupo de runners dando su opinión en cada paso, la confianza y el entusiasmo de los innovadores crecieron. Algo grande se estaba gestando.

Finalmente, el equipo se decidió por una parte superior de malla diseñada estratégicamente y una entresuela de espuma ZoomX Foam a capas (apiladas) directamente debajo del pie, una unidad de Air Zoom moldeada en el centro y espuma ReactX Foam en el talón.

"La espuma ReactX Foam proporciona una base estable y reactiva bajo la unidad Air Zoom en el talón, a la vez que la pieza de espuma ZoomX Foam de largo completo por encima de la unidad Air Zoom aporta una retorno de energía adicional del talón a la punta sin añadir peso", afirma Chambers.