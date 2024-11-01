Nike presenta los avances tecnológicos en los Pegasus 41
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Los nuevos tenis son los primeros de la línea Pegasus en contar con una combinación de Air Zoom y una nueva entresuela de espuma ReactX Foam para ofrecer una energía más responsiva.
Desde su debut en 1983, la línea Pegasus de Nike ha sido conocida por su fiabilidad y durabilidad, y es adorada por runners de todo el mundo. Los nuevos Pegasus 41 ofrecen a los atletas todo lo que les encanta de los tenis Pegasus actuales y mucho más.
Los tenis Pegasus 41, cuyo lanzamiento está previsto para junio de 2024, son tan duraderos y suaves como sus predecesores y cuentan con una tecnología nueva e innovadora en la línea Pegasus.
Una gran innovación de los Pegasus 41 es la entresuela de espuma de largo completo hecha de espuma ReactX Foam. Estos son los primeros tenis de la línea Pegasus que cuentan con espuma ReactX Foam, que aumenta la sustentabilidad de los tenis y alarga su uso en general.
La espuma ReactX Foam de los Pegasus 41 proporciona un 13 por ciento más de retorno de energía que la espuma Nike React Foam utilizada en los Pegasus 40. La espuma Nike ReactX Foam cuenta con un diseño avanzado que permite reducir la huella de carbono de un par de entresuelas en al menos un 43%. Esto se debe a la reducción de energía en el proceso de fabricación en comparación con la espuma Nike React Foam anterior.
Los Pegasus 41 también cuentan con unidades Air Zoom en el antepié y el talón. La combinación de las entresuelas de espuma ReactX Foam y las unidades Air Zoom permite que los Pegasus 41 proporcionen la misma sensación de amortiguación que otros tenis Pegasus. Esta combinación también es responsable por cómo responden los tenis al pie, agarrándote como un guante durante tu carrera.
Antes de crear los Pegasus 41, el equipo de diseño de Nike encuestó a runners que corren a diario para descubrir qué faltaba en la línea Pegasus. A partir de las respuestas, el equipo de diseñadores se enfocó en que los tenis Pegasus 41 no solo fueran duraderos y confiables, sino que también fueran más cómodos. La parte superior de los tenis está hecha de una malla diseñada estratégicamente para ser más transpirable y cómoda que la de los modelos anteriores.
Los Pegasus 41 también cuentan con un nuevo e innovador sistema Dynamic Midfoot Fit. En este sistema, las agujetas de los tenis están amarradas a una banda interna en el mediopié que envuelve todo el pie. Este sistema del mediopié garantiza un soporte completo, durabilidad y un ajuste cómodo.
Gracias a sus nuevas características y a su diseño sustentable, la nueva incorporación a la línea Pegasus ofrece una mirada emocionante al futuro innovador del calzado. La fecha de lanzamiento de los Pegasus 41 será en junio de 2024 en Nike.com y distribuidores seleccionados.
Texto: Jessica Nemire.