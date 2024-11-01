Nike presenta los avances tecnológicos en los Pegasus 41

Antes de crear los Pegasus 41, el equipo de diseño de Nike encuestó a runners que corren a diario para descubrir qué faltaba en la línea Pegasus. A partir de las respuestas, el equipo de diseñadores se enfocó en que los tenis Pegasus 41 no solo fueran duraderos y confiables, sino que también fueran más cómodos. La parte superior de los tenis está hecha de una malla diseñada estratégicamente para ser más transpirable y cómoda que la de los modelos anteriores.



Los Pegasus 41 también cuentan con un nuevo e innovador sistema Dynamic Midfoot Fit. En este sistema, las agujetas de los tenis están amarradas a una banda interna en el mediopié que envuelve todo el pie. Este sistema del mediopié garantiza un soporte completo, durabilidad y un ajuste cómodo.

Gracias a sus nuevas características y a su diseño sustentable, la nueva incorporación a la línea Pegasus ofrece una mirada emocionante al futuro innovador del calzado. La fecha de lanzamiento de los Pegasus 41 será en junio de 2024 en Nike.com y distribuidores seleccionados.