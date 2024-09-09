Nike Trail anuncia los Wildhorse 10 y Kiger 10

Los Nike Kiger 10 incluirán una suela antideslizante y resistente con mejoras en las zonas de mayor desgaste. Para más soporte y amortiguación, incluye una protección sólida en el antepié y espuma Cushlon 3.0 Foam responsiva en la entresuela. "Si quieres unos tenis rápidos y de bajo perfil que puedan afrontar cualquier tipo de terreno y acompañarte durante 50 km aproximadamente, estos son los tenis para ti", afirma la atleta de Nike Trail Bailey Kowalczyk, quien inspiró a Nike para los Kiger. “Se sienten rápidos, precisos y estables en cualquier terreno técnico, ya sea plano o empinado.”





Mientras tanto, los Nike ReactX Wildhorse 10 se diseñaron para soportar los mayores desafíos en los senderos. La versión nueva y mejorada cuenta con una suela All Terrain Compound con una protección sólida y mejorada de la punta. Si bien la altura de la entresuela es 3 milímetros mayor que la versión anterior y tiene características mejoradas, los tenis pesan 35 gramos menos que la versión anterior, gracias a que se reemplazó la espuma Nike React Foam con espuma Nike ReactX Foam, que es más ligera y responsiva. "Sin importar el terreno o el tiempo, los Wildhorse cumplen su función, soportan la exigencia y recorren toda la distancia. Para mi próxima carrera de 320 km usaré los Wildhorse, asegura Sally McRae, runner apasionada e inspiración de Nike para estos tenis.