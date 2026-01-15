Los nuevos Nike ACG Zegama: los tenis de trail running definitivos para hacerle frente a terrenos complicados
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Ligeros y excepcionalmente cómodos, los ACG Zegama están equipados para brindar soporte a atletas en las condiciones más desafiantes gracias a su confección robusta, segura y resistente.
- El modelo más resistente de la línea de tenis para correr All Conditions, los Nike ACG Zegama combina amortiguación, protección y tracción premium para ayudarte a correr por los terrenos más exigentes del mundo, en cualquier condición, de día o de noche.
- Los Nike ACG Zegama incorporan lo último en tecnología para el trail running, desarrollada a partir de los comentarios de atletas de élite que pusieron a prueba estos tenis en condiciones reales.
- Las mejoras de los Zegama incluyen una entresuela dinámica que combina ZoomX y Cushlon 3.0 para ofrecer estabilidad y un retorno de energía reactivo, además de una suela Vibram Megagrip mejorada que brinda tracción todoterreno.
- Los Nike ACG Zegama estarán disponibles en Nike.com y en distribuidores seleccionados a partir del verano de 2026.
Prepárate para conquistar la montaña con los mejores tenis de trail running de Nike. Los ACG Zegama son la evolución de los populares Nike Zegama y el modelo más resistente de la línea All Conditions. Ofrecen la amortiguación, protección y tracción premium que necesitas para recorrer largas distancias en condiciones impredecibles, de día o de noche.
Basados en el legado de Nike ACG de crear tenis ligeros, rápidos y listos para el trail, los ACG Zegama se perfeccionaron con las tecnologías más recientes y con pruebas exhaustivas, tanto en el desarrollo interno como en el mundo real, de la mano de atletas de élite del Nike All Conditions Racing Department.
"Los ACG Zegama están diseñados, probados y fabricados para ofrecer la máxima amortiguación y comodidad en las aventuras de trail más exigentes", afirma Brenden McAleese, director de Calzado de Nike ACG. "Gracias a los comentarios de atletas que llevan sus límites al máximo, prestamos atención a cada detalle para asegurarnos de que los ACG Zegama puedan recorrer cualquier distancia. Desde el momento en que te amarras las agujetas, sientes la punta más ancha y la espuma ZoomX Foam adaptada a los senderos. Estas características te ayudan a navegar los terrenos técnicos y salvajes con confianza".
Mejorados con tecnologías de vanguardia basadas en los comentarios de los atletas durante su desarrollo, los Nike ACG Zegama se sienten ligeros, ultramortiguados y responsivos, pero también estables en senderos irregulares e impredecibles. Esta combinación aparentemente contradictoria se logra gracias a una entresuela combinada expuesta de espuma Nike ZoomX y Cushlon 3.0. Aún más notable es cómo se colocan estas tecnologías debajo del pie.
Esta entresuela de vanguardia es solo el inicio de lo que hace que los Nike ACG Zegama sean los tenis de trail running ideales. La confianza que sienten los corredores al enfrentar terrenos rocosos bajo condiciones húmedas o secas poco confiables durante varios días seguidos no es casualidad: cuentan con una suela Vibram Megagrip con un patrón de resaltes mejorado y cobertura estratégica de goma para maximizar tracción y durabilidad. Además, una placa rígida en el antepié ayuda al correr por los senderos rocosos, y el relieve modificado en el talón mejora la posición de los pies en terrenos técnicos.
"Los ACG Zegama ofrecen la misma comodidad y estabilidad que su modelo anterior, que ya me encantaba como entrenador diario, y además agregan más responsividad, lo que hace que correr sea realmente divertido", dice Caleb Olson, atleta del All Conditions Racing Department y ganador de la Western States Endurance Run 2025. "Son unos tenis resistentes, perfectos para carreras técnicas, cuando corro por terrenos rocosos y necesito que mis pies estén cómodos y bien amortiguados todo el día".
El diseño innovador de los ACG Zegama también ofrece un ajuste más cómodo y envolvente para largas distancias. Esto se logra gracias al espacio adicional en el antepié y la puntera, junto con el acolchado en la lengüeta y el talón. Una banda de ajuste añade soporte en el mediopié y un bloqueo constante, para que los corredores se sientan seguros con la protección de los Nike ACG Zegama. Además, una polaina más elástica y adaptable ayuda a evitar que las rocas y la suciedad entren en el calzado.
Cada característica y mejora de estos tenis surge de los comentarios del Nike All Conditions Racing Department, cuyos atletas probaron los ACG Zegama en diversos terrenos montañosos reales alrededor del mundo, recorriendo hasta 160 km en períodos de hasta ocho semanas. No se dejó nada al azar.
"Probé los ACG Zegama por primera vez unos días antes de una carrera importante en una ruta sumamente inclinada y rocosa", dice Tyler Green, subcampeón en dos ocasiones de la Western States y miembro del All Conditions Racing Department. "Los tenis se sienten excelentes desde el primer momento. La tracción es increíble. Y, por supuesto, se ven muy bien".
Los Nike ACG Zegama, que se lanzarán durante el verano de 2026, estarán disponibles en nike.com y en distribuidores seleccionados.