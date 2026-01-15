Los nuevos Nike ACG Zegama: los tenis de trail running definitivos para hacerle frente a terrenos complicados 

"Los ACG Zegama están diseñados, probados y fabricados para ofrecer la máxima amortiguación y comodidad en las aventuras de trail más exigentes", afirma Brenden McAleese, director de Calzado de Nike ACG. "Gracias a los comentarios de atletas que llevan sus límites al máximo, prestamos atención a cada detalle para asegurarnos de que los ACG Zegama puedan recorrer cualquier distancia. Desde el momento en que te amarras las agujetas, sientes la punta más ancha y la espuma ZoomX Foam adaptada a los senderos. Estas características te ayudan a navegar los terrenos técnicos y salvajes con confianza".

Mejorados con tecnologías de vanguardia basadas en los comentarios de los atletas durante su desarrollo, los Nike ACG Zegama se sienten ligeros, ultramortiguados y responsivos, pero también estables en senderos irregulares e impredecibles. Esta combinación aparentemente contradictoria se logra gracias a una entresuela combinada expuesta de espuma Nike ZoomX y Cushlon 3.0. Aún más notable es cómo se colocan estas tecnologías debajo del pie.

Esta entresuela de vanguardia es solo el inicio de lo que hace que los Nike ACG Zegama sean los tenis de trail running ideales. La confianza que sienten los corredores al enfrentar terrenos rocosos bajo condiciones húmedas o secas poco confiables durante varios días seguidos no es casualidad: cuentan con una suela Vibram Megagrip con un patrón de resaltes mejorado y cobertura estratégica de goma para maximizar tracción y durabilidad. Además, una placa rígida en el antepié ayuda al correr por los senderos rocosos, y el relieve modificado en el talón mejora la posición de los pies en terrenos técnicos.

"Los ACG Zegama ofrecen la misma comodidad y estabilidad que su modelo anterior, que ya me encantaba como entrenador diario, y además agregan más responsividad, lo que hace que correr sea realmente divertido", dice Caleb Olson, atleta del All Conditions Racing Department y ganador de la Western States Endurance Run 2025. "Son unos tenis resistentes, perfectos para carreras técnicas, cuando corro por terrenos rocosos y necesito que mis pies estén cómodos y bien amortiguados todo el día".