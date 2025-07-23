Los Nike Metcon 10 ofrecen agilidad y estabilidad para el entrenamiento de fitness funcional

Erin Gleason, gerente sénior de productos en Nike, dijo que el equipo de diseño revisó a fondo los comentarios de atletas y analizó cuidadosamente los diversos elementos del CrossFit y los programas de acondicionamiento metabólico para comprender cómo podrían hacer que las Metcon 10 sean más funcionales que sus versiones anteriores.

“Nos hemos enfocado intensamente en quienes entrenan y en sus necesidades para ofrecerles innovación que resuelva sus desafíos”, dice Gleason. “Creo que lo que más me enorgullece del producto es que realmente escuchamos a quienes lo usan para entrenar”.

A partir de lo que Gleason y su equipo escucharon, supieron que era necesario mejorar el peso y la movilidad del calzado, sin comprometer la estabilidad. “Sabemos que el levantamiento pesado es clave en este tipo de entrenamientos, pero también que puedes pasar de un clean con barra a hacer running de una cuadra, sin pausa”, dice Gleason. “Si vas a hacer un peso muerto pesado, necesitas unas zapatillas que te permitan sentir que haces el movimiento de forma eficaz y con la técnica correcta, pero ese tipo de calzado suele ser rígido y muy incómodo para running. Así que, al diseñar las Metcon 10, consideramos cómo la zapatilla podría soportar cargas pesadas y, al mismo tiempo, ser un poco más cómodas para running en esa parte del entrenamiento”.