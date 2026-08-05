Presentamos la primera colección exclusiva de tenis y ropa para correr de Keely Hodgkinson con Nike

La corredora campeona de media distancia Keely Hodgkinson lanza su primera colección exclusiva de Nike
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Middle-distance running champion Keely Hodgkinson has launched her first signature Nike shoe and apparel collection.
La campeona de carreras de media distancia, Keely Hodgkinson, lanzó su primera colección exclusiva de calzado y ropa de Nike. El paquete de atleta exclusivo de Keely Hodgkinson presenta su versión personal de cuatro populares tenis de running de Nike para el pavimento o la pista: los Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 y Victory 2. La colección de ropa a juego incluye playeras y shorts que incorporan las innovadoras tecnologías de tela AeroSwift y Nike Pro Sculpt. El 16 de julio de 2026, la colección se lanzó a nivel mundial en Nike.com y en tiendas Retail seleccionadas.
Puntos clave
- La célebre atleta británica de media distancia, Keely Hodgkinson, lanzó su primera colección exclusiva de calzado y ropa de Nike, con diseños negros atrevidos y elegantes con detalles en oro metalizado en contraste.
- El calzado incluye combinaciones de colores reinventadas de los icónicos tenis Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 y Victory 2 para correr en pavimento, pista y carreras.
- La colección de ropa complementaria incluye dos conjuntos de shorts con las tecnologías de tela de Nike AeroSwift y Nike Pro Sculpt.
- La colección está disponible en Nike.com y en tiendas de Retail seleccionadas después de su lanzamiento mundial el 16 de julio de 2026.
¿Quién es Keely Hodgkinson?
Conocida por su velocidad y su gran estilo, Keely Hodgkinson es una célebre atleta británica de media distancia del Gran Mánchester, Inglaterra. Es una de las corredoras de media distancia más rápidas de su época. Lleva siendo atleta Nike desde 2019 y colabora con el equipo de investigación y diseño de Nike para dar forma a productos tanto para atletas de élite como para runners aficionados. La colección de Keely Hodgkinson es su primer paquete exclusivo de Nike.
¿Qué tenis de correr usa Keely Hodgkinson y por qué?
Los tenis de correr seleccionados de la colección son adecuados para todos los aspectos del entrenamiento y las carreras en el pavimento o en la pista. Aquí tienes un resumen de qué tenis usa Hodgkinson para cada propósito, desde el entrenamiento diario hasta el día de la carrera.
- Carreras de recuperación: cuando Hodgkinson sale a correr para recuperarse, elige los Vomero Plus. Conocidos por su sensación de amortiguación extrema y su lujosa entresuela ZoomX de largo completo, los Vomero Plus están diseñados por mujeres para mujeres.
- Entrenamiento diario: los tenis de correr que Hodgkinson elige para todos los días son los Pegasus 42, por su mayor responsividad gracias a su unidad Air Zoom curveada de largo completo y a la entresuela de espuma ReactX. Esta confección le brinda a los tenis su potente retorno de energía, lo que resulta útil en el entrenamiento diario.
- Intervalos y día de la carrera: los Vaporfly 4 son la primera opción de Hodgkinson para el entrenamiento por intervalos debido a su potente sensación de impulso gracias a la Flyplate de fibra de carbono de largo completo y a la amortiguación ZoomX. Los Vaporfly 4 son unos tenis de correr ideales tanto para carreras de larga distancia como para sprints.
- Carreras en pista: cuando compite en una prueba de media distancia en pista, Hodgkinson se calza sus Victory 2 de fondo con spikes, que cuentan con la innovadora tecnología Nike Air. Los tenis tienen una unidad Air Zoom junto con espuma ZoomX y una placa de fibra de carbono para brindar una sensación de potencia y estabilidad.
Colección de Keely Hodgkinson: Ropa de correr destacada
Además de las opciones de tenis de correr, la colección de Keely Hodgkinson presenta una pequeña selección de ropa a juego para un look completo. Con materiales innovadores de Nike, los sets AeroSwift y Pro Sculpt están diseñados para reflejar el estilo de la célebre atleta con la funcionalidad que todo runner necesita.
Conjunto AeroSwift: siéntete como Hodgkinson al ponerte el top cropped con bolsillo AeroSwift y el short ceñido de 13 cm. Estas prendas de alto rendimiento no tienen nada de básico. Con la tecnología Dri-FIT ADV, este conjunto te mantendrá fresca y seca incluso mientras soportas el calor del verano. Los prácticos bolsillos de almacenamiento guardan los elementos imprescindibles para el día de la carrera, mientras que el ajuste fijo de cada prenda mantiene la comodidad.
Conjunto Nike Pro Sculpt: para una mayor cobertura, la colección también ofrece la playera de manga larga Nike Pro Sculpt y el short Pro Sculpt de 13 cm. Los gráficos tonales y un atrevido Swoosh de satén no tienen nada de común. Los sutiles detalles del diseño, como el característico logotipo de tornado de Nike, son un guiño a la atleta que da nombre al conjunto.
El diseño exclusivo de la colección de Keely Hodgkinson
El diseño sofisticado de la colección es toda una declaración de intenciones y hace clara referencia al rendimiento y la personalidad de la atleta Nike. El color negro es un guiño a la confianza y el control inquebrantables de Hodgkinson, mientras que los detalles de oro metalizado que decoran cada prenda de la colección ponen de relieve su estilo, su valentía y sus logros. Los detalles adicionales incluyen colgantes "KH" extraíbles en los tenis de correr.
La atleta Nike participó activamente en el desarrollo y el diseño de la colección. Ofreció información útil al equipo de investigación y diseño de Nike para tener en cuenta las necesidades tanto de los runners aficionados como de los de élite.
"Tener mi propia colección Nike es un sueño hecho realidad", afirma la atleta Nike, una de las corredoras más rápidas en la prueba de 800 metros. "Espero que cada niña que la vea sepa que vale la pena perseguir los grandes sueños, porque con trabajo duro y confianza, todo es posible".
La colección de Keely Hodgkinson se lanzó a nivel mundial en Nike.com y en tiendas de Retail seleccionadas el 16 de julio de 2026.
Preguntas frecuentes sobre la colección de Keely Hodgkinson
¿Qué es la colección Keely Hodgkinson?
La colección de Keely Hodgkinson es la primera colección exclusiva de la atleta Nike, que consta de cuatro tenis de running diferentes y una selección de ropa a juego.
¿Qué tenis de correr están incluidos en la colección?
La colección de Keely Hodgkinson incluye los Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 y Victory 2.
¿Qué ropa de alto rendimiento se incluye en la colección de Keely Hodgkinson?
La selección de ropa de la colección de Keely Hodgkinson consta de dos conjuntos: el top cropped con bolsillo AeroSwift con short ceñido de 13 cm y la playera de manga larga Nike Pro Sculpt con short de 13 cm.
¿Qué son los Nike Victory 2?
Los Nike Victory 2 son unos tenis con spikes para las pruebas de fondo diseñados para la velocidad e ideales para los runners de media distancia que quieren batir récords. Además, los Victory 2 son propulsivos y estables, dos características útiles para las carreras de fondo.
¿Dónde puedo comprar la colección de Keely Hodgkinson?
Puedes comprar la colección de Keely Hodgkinson en Nike.com y en tiendas de Retail seleccionadas de todo el mundo.