Con la emoción que se está gestando en torno al futbol en el verano de 2026, los niños ahora pueden unirse a la acción con la colección Nike x LEGO® Football, disponible ahora en todo el mundo. Esta última colaboración entre Nike y The LEGO Group le da un giro creativo, divertido y energizante al equipo de Nike Football, animando a los niños a expresar su personalidad única a través de colores brillantes y un diseño atrevido. La colección combina las innovaciones de diseño de LEGO con la tecnología de rendimiento de Nike en forma de calzado y ropa deportiva, y ofrece algo para cada joven fanático del fútbol y/o de LEGO.

Como parte de la campaña de la marca, las icónicas minifiguras son las estrellas del espectáculo, vestidas con el equipo de fútbol americano Nike de la nueva colección.

“Nike siempre ha defendido el fútbol creativo e instintivo”, dice Andre Simmons, director creativo de iniciativas de marca de Nike. “Queremos que los niños recuerden que el fútbol es divertido. Para los fanáticos de toda la vida, es para recordar la alegría que sintieron cuando vieron a sus jugadores favoritos hacer estas cosas inimaginables. Hay algo para todos”.