La colección Nike Football x LEGO® para niños hace que el futbol sea aún más divertido
Novedades sobre productos
Nike Football y The LEGO Group colaboraron para crear una divertida colección para niños que celebra la cultura futbolística y le da un estilo LEGO® a los tacos de Nike Futbol populares y a los icónicos tenis Air Max 95, y también crearon kits de futbol y sportswear.
- La colección Nike Futbol x LEGO® presenta divertidas botines de futbol y calzado y ropa para niños inspirados en el futbol con colores llamativos, gráficos divertidos y llamativos estampados de animales y patrones inspirados en las creaciones de LEGO.
- La colección incluye los tacos de futbol Jr. Mercurial y Jr. Tiempo Streetgato, dos nuevas versiones para niños de los Air Max 95, kits de futbol y ropa deportiva inspirada en el futbol.
- Las camisetas y los shorts cuentan con la potente tecnología de enfriamiento Aero-FIT de Nike para mantener a los niños frescos y secos, mientras que el nuevo calzado Mercurial está impulsado por tecnología de rendimiento orientada a la velocidad.
- Lanzada el 4 de junio de 2026, la colección ya está disponible en todo el mundo en nike.com, LEGO.com y en tiendas minoristas seleccionadas.
Con la emoción que se está gestando en torno al futbol en el verano de 2026, los niños ahora pueden unirse a la acción con la colección Nike x LEGO® Football, disponible ahora en todo el mundo. Esta última colaboración entre Nike y The LEGO Group le da un giro creativo, divertido y energizante al equipo de Nike Football, animando a los niños a expresar su personalidad única a través de colores brillantes y un diseño atrevido. La colección combina las innovaciones de diseño de LEGO con la tecnología de rendimiento de Nike en forma de calzado y ropa deportiva, y ofrece algo para cada joven fanático del fútbol y/o de LEGO.
Como parte de la campaña de la marca, las icónicas minifiguras son las estrellas del espectáculo, vestidas con el equipo de fútbol americano Nike de la nueva colección.
“Nike siempre ha defendido el fútbol creativo e instintivo”, dice Andre Simmons, director creativo de iniciativas de marca de Nike. “Queremos que los niños recuerden que el fútbol es divertido. Para los fanáticos de toda la vida, es para recordar la alegría que sintieron cuando vieron a sus jugadores favoritos hacer estas cosas inimaginables. Hay algo para todos”.
¿Qué incluye la colección Nike Futbol x LEGO® Collection?
La colección para niños incluye dos tipos diferentes de tacos de futbol, dos nuevas versiones de los queridos tenis para el día a día Air Max 95, kits de futbol, jerseys, shorts, ropa deportiva y accesorios.
Tacos de futbol
Estas dos siluetas de tacos de futbol, el punto central de la colección, son una transformación para niños de dos modelos icónicos de tacos de futbol de Nike. Ayudan a animar a una nueva generación de fans a conectarse con el deporte y hacer suyo el fútbol, al tiempo que expresan su energía lúdica y su creatividad.
Jr. Mercurial Vapor Pro y Academy: los zapatos Jr. Mercurial Vapor Pro y Academy están hechos para la velocidad y para llamar la atención. Está diseñada para jugar en terrenos firmes y en diversas superficies al aire libre. Con un diseño de pantera de LEGO®, las botas están disponibles en rosa intenso con un Swoosh naranja y en morado con un Swoosh verde neón.
Jr. Tiempo Streetgato: el Jr. Tiempo Streetgato también expresa audacia en naranja, negro y blanco, con su estilo urbano, llamativos estampados de bloques de LEGO y detalles metálicos. Sin embargo, a diferencia del Jr. Mercurial Vapor Pro y Academy, el Jr. Tiempo Streetgato está diseñado para el juego en campos pequeños y en interiores.
Calzado Lifestyle
Dos nuevas versiones para niños del icónico Air Max 95 capturan la cultura del futbol.
Ropa
La combinación de los kits de fútbol y la ropa deportiva hará que los niños se vean bien y se sientan frescos, cómodos y seguros en el campo.
Kits Aero-FIT Match: con Nike Aero-FIT, la innovadora tecnología de enfriamiento de la marca, estos kits mantendrán a los niños frescos y secos mientras juegan todo el día. Las camisetas y los shorts a juego tienen elementos de diseño que incluyen gráficos de jaguares y ranas punta de flecha, patrones de bloques de LEGO y detalles de insignias tornasol. La influencia de LEGO se aprecia aún más con los elementos inspirados en las minifiguras de LEGO y los realistas patrones de ladrillos de LEGO que se asemejan a fotografías.
Camiseta Hollywood Keepers: con su patrón inspirado en los bloques de LEGO, esta camiseta exclusiva es el punto destacado de la colección de ropa.
Diseños y accesorios de ropa deportiva: la colección se completa con ropa deportiva adicional, con más detalles que se darán a conocer en las próximas semanas.
Dónde comprar
La colección Nike Fútbol x LEGO® ya está disponible en nike.com, LEGO.com y en tiendas minoristas seleccionadas después de su lanzamiento mundial el 4 de junio de 2026.
Preguntas frecuentes
¿Qué calzado incluye la colección Nike x LEGO®?
La colección Nike Football x LEGO® incluye dos nuevos tacos de fútbol Nike para niños: el Jr. Mercurial y el Jr. Tiempo Streetgato. Además, la colección incluye dos nuevas versiones del Nike Air Max 95 en tallas para niños.
¿Qué es la tecnología Aero-FIT?
Aero-FIT, que se ve en las camisetas y los shorts Nike x LEGO, es la innovadora tecnología de enfriamiento de Nike, diseñada para mantenerte fresco y seco mientras sudas. Confeccionado íntegramente con residuos textiles, el material de alto rendimiento también es ecológico.
¿Dónde puedo comprar la colección de futbol Nike x LEGO®?
La colección de fútbol Nike x LEGO se vende en nike.com, LEGO.com y en tiendas seleccionadas.
¿La colección de futbol Nike x LEGO® está disponible fuera de los EE. UU.?
Sí, esta colaboración entre Nike y Lego está disponible en todo el mundo.