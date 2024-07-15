Nike vuelve a lanzar su tecnología ReactX con el propósito de optimizar el retorno de energía y reducir su huella de carbono

Nike lanza su tecnología ReactX para optimizar el retorno de energía y reducir la huella de carbono
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La nueva espuma se probó durante un período de cinco años para reportar los avances.
Publicación del contenido original: 13 de julio de 2023
Lo que debes saber:
- La nueva tecnología Nike ReactX de la gama Infinity React mejora el retorno de energía de los runners.
- La espuma se perfeccionó durante un período de cinco años para aumentar el rendimiento atlético y reducir el impacto ambiental del material.
Ahora, Nike presenta su nueva entrega de la tecnología de espuma avanzada: ReactX. Después de probar la espuma actualizada durante cinco años, la empresa de sportswear la incorporó al modelo InfinityRN 4. La espuma actualizada ofrece un mayor retorno de energía que la espuma Nike React Foam, la tecnología que se usó previamente en la colección.
Además de fomentar el rendimiento óptimo en el running, la espuma también reduce la huella de carbono que Nike produce en general. De acuerdo con un comunicado de prensa donde se anunciaron las actualizaciones, "ReactX tiene un diseño avanzado que reduce la huella de carbono en al menos un 43% en un par de entresuelas gracias a la reducción de energía en el proceso de fabricación y el aumento del retorno de energía en un 13%".
Para llegar a este punto, el personal de Nike revisó y evaluó los avances durante cinco años. Durante las pruebas, se revisaron distintos métodos de fabricación que mantienen al atleta como la parte fundamental del diseño. Los diseñadores también evaluaron cómo ayudar a reducir la huella de carbono en el proceso de fabricación.
Uno de los recursos que utilizaron fue el moldeo por inyección, que, según Nike, es más sencillo que los métodos de fabricación anteriores y contribuye a reducir la huella de carbono. Sin embargo, hasta ahora, la espuma hecha mediante moldeo por inyección crea un producto con un menor retorno de energía, lo que afecta el rendimiento atlético. Por otra parte, se sabe que el método anterior de moldeo por compresión crea espumas responsivas con un mayor retorno de energía, pero aumenta la huella de carbono.
Para resolver este problema, Nike creó ReactX, que fue el resultado de la investigación, el desarrollo y las pruebas para encontrar el equilibrio entre las necesidades de rendimiento de los runners y el impacto ambiental derivado de la producción de espuma mediante el moldeo por inyección. Con la nueva tecnología y el moldeo por inyección, la espuma ofrece un gran retorno de energía y una menor huella de carbono.
Además de incluir la espuma ReactX Foam, el Nike InfinityRN 4 también cuenta con una parte superior transpirable confeccionada con material Nike Flyknit y un cuello suave con soporte. El comunicado afirma que el material Flyknit ofrece mayor flexibilidad y contención para el pie del runner; además, usa en promedio un 60% menos de residuos que los procesos de fabricación tradicionales de la parte superior.
A partir del 13 de julio, los atletas podrán comprar el Nike Infinity RN 4 en nike.com y en distribuidores seleccionados.