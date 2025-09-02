All Conditions Racing Department tiene todo listo

Eso significa que no hay montaña demasiado alta, ni carrera demasiado larga. Y aunque puede que los competidores crucen la línea de meta por su cuenta, no llegaron allí sin un equipo. Con una lista de 22 competidores de trail de élite que comienzan, el nuevo All Conditions Racing Department es un equipo dedicado a las actividades de alta velocidad que abarca la determinación necesaria para cualquier obstáculo. Este nuevo equipo ya está cocreando el futuro del rendimiento en los senderos al probar prototipos, dar retroalimentación y romper cosas. Innovación que se origina en la montaña, fluye por el Nike Sports Research Lab y vuelve a la tierra para marcar la diferencia.

"La forma en que ACG nos respalda en las carreras demuestra su pasión y compromiso con el trail", afirma Caleb Olson, atleta del All Conditions Racing Department y campeón del Western States Endurance Run 2025.

También verás que cada kilómetro registrado en los productos ACG, entre barro, rocas o arena, es innovación en movimiento. Como dice Bailey Kowalczyk, Athlete del All Conditions Racing Department y runner de trail profesional, lo que puede ser una ligera molestia o un leve roce en una carrera de 10 km se convierte en un gran problema en decenas de kilómetros, así que si tu equipo no funciona para ti, funciona en tu contra. Ese nivel de precisión impulsa a ACG a crear equipo que rinde al máximo.

Los atletas del All Conditions Racing Department pueden encontrarse en la naturaleza, ya sea representando a la comunidad, probando prototipos y desafiando los límites del equipo y la determinación. Esto incluye aportar retroalimentación sobre los diferentes prototipos de los Nike ACG Ultrafly, unos supertenis especiales para el trail running, sometidos a más de 13 rondas de pruebas en las que se recorrieron más de 50,000 kilómetros y que incluyeron algunas de las carreras de trail running más exigentes y prestigiosas del mundo.

Los atletas del All Conditions Racing Department también ayudaron a desarrollar Nike Radical AirFlow, una tecnología de materiales vanguardista diseñada para combatir el incremento térmico y los valores elevados de sensación térmica que deben soportar en las carreras.

Los dos prototipos muestran cómo ACG trabaja junto a los atletas del All Conditions Racing Department para diseñar calzado y ropa, al reflejar el modelo líder de Nike en colaboración con atletas y la misión de ACG de desarrollar productos que optimicen el rendimiento en los entornos más desafiantes. Busca el lanzamiento Retail de ACG Ultrafly y Nike Radical Airflow en 2026.