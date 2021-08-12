La comunidad creativa queer de los hermanos Joel y Georgia Palmer

Los hermanos que empoderan las identidades queer
Cultura
Ser tú mismo es la manera en la que verdaderamente puedes conectarte con los demás, dicen Georgia y Joel Palmer, creativos residentes de Londres.
Todos unidos: estamos distanciados, pero no desconectados. Hablamos con nuestro
reparto de Lookbook de Holiday 2020 sobre lo que significa estar juntos en este momento.
"Al ser multirraciales y gay, no había muchos modelos a seguir cuando yo era más joven", dice Joel, de 28 años. Ahora, junto a Georgia, su hermana de 20 años, Joel está ayudando a construir una comunidad queer creativa para crear espacios y oportunidades para los demás. "Concebimos nuestra plataforma como un espacio para inspirar a las personas. En nuestro estilo y nuestra estética siempre tratamos de ir más allá del inconformismo y los límites de género".
Ambos hermanos se criaron en Birmingham antes de mudarse al sur, a Londres, donde encontraron una comunidad queer que alentó y aceptó su individualidad. Georgia siguió los pasos de su hermano y entró al mundo del modelaje, una profesión que ha sido un punto de partida para explorar la actuación y la música. Joel también es director creativo y cofundador de la consultoría de moda y movimiento Major Zcene.
Joel y Georgia han pasado la cuarentena en un almacén junto a otros creadores con quienes colaboran en proyectos de trabajo. En sus iniciativas, ambos se rodean con personas queer de color a quienes impulsan.
"Construimos a nuestro alrededor este círculo sólido de personas a quienes la industria considera minorías y a quienes podemos ayudar a resaltar", dice Georgia. "Quiero ser capaz de proyectar las voces de las personas".
"La unión hace la fuerza, ¿no es así?", añade Joel. "Juntos tenemos más visibilidad".
"Los creadores queer son una minoría, y eso es lo que nos une. Pero cada uno es su propio personaje individual, y eso es lo que nos empodera".
Joel
Ustedes tienen más experiencias compartidas que la mayoría de los hermanos. Modelan juntos y colaboran entre sí. ¿Cuál es la fortaleza que encuentran entre ustedes para continuar haciendo lo que hacen?
Joel: Creo que Georgia y yo exploramos nuestros talentos el uno con el otro y después lo ponemos en práctica cuando se trata de nuestro trabajo. Georgia es definitivamente una de mis musas. Eso nos da espacio para progresar juntos de muchas formas distintas y para impulsarnos el uno al otro en muchos aspectos diferentes. Como en este momento, que Georgia se dedica a la actuación, ¿no es verdad?
Georgia: Sí, estoy intentando actuar y ser DJ de música.
Joel: Tiene un emocionante cortometraje que se estrenará pronto. Creo que hemos sido mutuamente una puerta hacia un nuevo mundo. Nuestra fortaleza juntos es definitivamente algo que debes ver por ti mismo. Ver modelar a Georgia es como ver una obra de arte.
Georgia: Mi estilo de movimiento viene de ti.
Parece que la danza, la música y el estilo han influido en su obra, sus identidades y su forma de expresarse. ¿Podrían hablarnos de eso?
Joel: Nuestra colaboración juntos es estrecha y sólida porque desarrollamos este estilo particular de movimiento como una familia. Tuve mucho entrenamiento de danza cuando era joven y, cuando se trata de estilo, nos gusta intercambiar ropa. Tenemos un estilo como de pantera negra, un poco punk y afro-punk. Es un juego que mezcla muchas cosas diferentes, y a veces definitivamente es estruendoso.
Georgia: En realidad depende del personaje que quieras ser ese día. La vida nocturna de Londres es donde todos los integrantes de nuestra comunidad nos encontramos: un grupo de personas completamente artísticas y creativas de todos los sexos, géneros, sexualidad, todo. [El club es] para nosotros un lugar seguro y la forma en que socializamos. Algo que agradecemos y tenemos en común es ese amor por la música, el baile, el movimiento, la moda y el estilo.
Ustedes dos también se identifican como queer, lo que añade otra dimensión a su relación y a su viaje como creativos de color. ¿Qué significa ser queer para ustedes?
Georgia: Me identifico como queer porque pertenezco a la comunidad queer. Es todo lo que conozco. Mis amigos son queer, el idioma que hablo es queer, y las personas a quienes represento son queer.
Joel: Para mí, lo queer es una mentalidad librepensadora. Ser queer no necesariamente significa que tienes que sentir atracción por el mismo sexo. Vivimos en un momento en el que cada artista, talento y modelo, debido también a los medios sociales, pueden ser ellos mismos y ser extravagantes.
Georgia: Sí. Tengo mucha confianza en estar en sincronía con mi cuerpo, y siento que puedo moverme, ser abstracta e interpretar diferentes personajes. Constantemente aprendo cosas nuevas sobre mí misma.
Joel: No hemos sido modelos convencionales. No oculté en absoluto que soy queer y no lo cambiaría por nadie. Así que tenemos que impulsarnos el uno al otro, decirnos mutuamente que hacemos esto para inspirar a personas más jóvenes que nosotros. Si nosotros podemos hacerlo, ustedes también pueden. Eso es lo que me impulsó a ser director creativo en vez de ser únicamente modelo. Puedo crear mundos y espacios para que las personas sientan que pertenecen allí en vez de ser solo un rostro. Podemos hacer más que eso. Podemos crear oportunidades reales.
"Georgia es definitivamente una de mis musas. Verla modelar es como ver una obra de arte".
Joel
Ambos asistieron a las protestas de Black Lives Matter en Londres. ¿Qué es lo que aprendieron de ustedes mismos en ese sentido y cómo les afectó a nivel personal y creativo?
Joel: Algo de lo que nos dimos cuenta en las marchas es que tenemos conexiones para expresar ideas. Vimos formas de proyectar al mundo que esto realmente está sucediendo, y también es un espacio seguro. Todo este movimiento ha sido muy interesante porque parte de nuestra familia no nos apoyaba en ello. Fue interesante saber que el racismo sistemático tenía lugar dentro de nuestra familia. Fue muy triste desconectarnos de ellos.
Quisimos hacernos una prueba para conocer nuestra herencia más a fondo. Toda nuestra vida nos dijeron que solo éramos mitad jamaiquinos, mitad ingleses, pero hay mucho más. Averiguamos que [también tenemos raíces] en Sudamérica, Asia, El Congo y Benín.
Georgia: Pero el movimiento nos ha acercado aún más, y es algo de lo que debimos hablar antes.
¿Y qué significa el poder colectivo para ustedes, especialmente como personas de color y parte de la comunidad queer?
Joel: Nuestro colectivo es una comunidad de personas librepensadoras con ideas similares. Los creadores queer son una minoría, y eso es algo que nos une. Pero cada personas es su propio personaje individual, y eso nos empodera.
Siempre encontramos verdadera inspiración únicamente en nuestro círculo de personas. Nos inspiramos los unos a los otros. Después, cuando otra persona entra a nuestro círculo, es como, "Guau, eres una verdadera estrella a tu manera".
¿Cómo se impulsaron entre ustedes en este momento de reflexión y revolucionario y cómo tuvo que cambiar su proceso creativo?
Joel: Probamos con animación digital tridimensional, jugando con las personas con quienes vivimos. Vivimos en una bodega con un espacio increíble con diseñadores, fotógrafos y escenógrafos. Echamos tanto de menos los clubes que los fines de semana hacíamos nuestra propia fiesta e invitábamos a los vecinos.
Georgia: Se nos dio un tiempo para dar una larga mirada a nuestro interior y ser creativos. Fuimos muy afortunados de tener el espacio para hacerlo.
Joel: Ahora tenemos más impulso para nuestro trabajo y para todo lo que hacemos. Eso es lo que nos unió durante este tiempo.
Por último, ¿qué otras causas los apasionan y los mueven a ser proactivos?
Georgia: Para nosotros, la inclusividad, la diversidad y el empoderamiento de las minorías lo es todo. Tengo a muchas mujeres trans y negras a mi aldededor, y veo modelos de tallas grandes a quienes nadie incluye en las sesiones fotográficas. Deseo crear un espacio creativo donde podamos hablar de los altibajos profesionales y hacer conciencia.
Joel: Definitivamente los derechos de las personas trans. Necesitamos apreciar nuestra comunidad trans. Ellos son la única razón por las que las comunidades queer y gay existen. Creo que nuestro viaje personal, aquello de lo que hablábamos cuando éramos más jóvenes, era usar nuestra plataforma para obtener suficiente experiencia, dinero y abundancia para poder retribuirle a todos aquellos por quienes luchamos.
"Necesitamos apreciar nuestra comunidad trans. Ellos son la única razón por las que las comunidades queer y gay existen".
Joel
Reportado: julio 2020