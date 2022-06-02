Siete ideas de regalos de Nike para el Día del Padre

Hay muchos tipos de equipo para correr de alto rendimiento Nike Dri-FIT que pueden complementar el guardarropa para correr de tu papá, desde gorros y calcetines hasta ropa para correr de primera calidad. Los calcetines Nike Dri-FIT son revolucionarios para los corredores porque absorben la humedad de los pies, lo que ayuda a evitar que suden y tengan mal olor después de la carrera. Otro accesorio clave, un gorro para correr Nike Dri-FIT, ayuda a controlar el sudor gracias a sus diseños ventilados y de absorción rápida, a la vez que brinda protección solar.

Alternativamente, considera las prendas para la parte superior o los pants para correr Nike Dri-FIT. Una ropa interior deportiva transpirable de manga larga o un par de pants ligeros para correr con bolsillos lo ayudarán a desafiar los elementos para correr en los días más fríos.