7 ideas de regalos Nike para tus mejores amigos

7 ideas de regalos Nike para tus mejores amigas
Guía de compra
Ya sea que prefieran apoyar a sus equipos favoritos desde el sillón o lucir atuendos geniales por toda la ciudad, te presentamos regalos pensados para tus mejores amigas.
En las buenas y las malas, tu mejor amiga siempre ha estado allí para ti. Entre muchos grupos de amigos, hacer regalos es la mejor manera de expresar el cariño y cuánto te importa alguien. Ya sea que estés eligiendo un regalo para las fiestas, un cumpleaños o simplemente por el mero placer de obsequiar algo, siempre hay mucho más en juego cuando el regalo es para tu mejor amiga. Después de todo, quieres que sea un gran detalle especial y algo que disfrutará.
¿La buena noticia? En Nike, existen muchos regalos prácticos que cualquier mejor amiga valorará, independientemente de sus intereses. Te brindamos siete ideas de regalos para mejores amigas que de seguro alegrarán su día, sea cual sea la ocasión: desde ideas de pequeños regalos, como accesorios para el entrenamiento, hasta un atuendo que combine a la perfección con su colección de joyería.
Para las amantes del calzado deportivo
Si tu mejor amiga está obsesionada con el calzado deportivo, no podrás equivocarte si eliges un estilo icónico, como el Nike Air Max. Este modelo se diseñó a fines de la década de los 80 y desde entonces mantiene su popularidad, lo que lo convierte en el calzado deportivo ideal para incorporar al armario de una coleccionista.
Aunque el estilo sigue evolucionando, una característica se mantiene como una constante de comodidad: el característico recorte tipo "ventana" lleno de aire de la entresuela, que proporciona amortiguación y comodidad a cada paso. Elige un par en el color preferido de tu amiga. Si puedes, agrega un kit de limpieza de calzado deportivo a la bolsa de regalo para retocar cualquier marca.
Para las amantes de la vida al aire libre
Las gorras, que al ser pequeñas caben en el calcetín de regalos navideños y son adecuadas para el uso diario, son unas de las mejores ideas de regalos para amigas, pero especialmente para las que aman estar al aire libre. Si practican esquí o snowboard, seguro valorarán mucho un gorro nuevo. Por otro lado, las senderistas, runners o golfistas casi siempre pueden usar una nueva visera o gorra elegante.
Los gorros tipo pescador son otra opción adorable, especialmente si la persona a la que darás el regalo ama pasar tiempo libre en la playa. Combina una gorra o gorro que sepas que le encantará a tu amiga con un set de bloqueadores solares de regalo para que se proteja de los rayos ultravioleta y se vea genial en su nueva aventura.
Para las amantes de los leggings
Nunca se tienen demasiados leggings, incluso aunque tu mejor amiga ya no pueda cerrar el cajón por la cantidad que tiene. Pero no te limites a solo regalar un par más: gana puntos increíbles al darle alguno de los más recientes estilos de Nike.
Por ejemplo, los leggings Nike Go son superversátiles e ideales para las que aman levantar pesas casi tanto como correr o practicar senderismo. Los bolsillos múltiples liberan las manos durante los entrenamientos: siempre habrá un lugar donde guardar el teléfono, las llaves o alguna tarjeta de crédito.
Si a tu mejor amiga le gusta el yoga, los leggings Zenvy son la mejor opción. La tela ofrece una sensación extremadamente suave. Y si agregas a los leggings una botella de agua reutilizable nueva o una bolsa para el gimnasio, tendrás el regalo más generoso para una amiga.
Para la amiga que nunca para
Si tu amiga pasa constantemente de una actividad a otra, sorpréndela con una bolsa bandolera Nike superlinda y práctica. Sin importar qué estilo elijas, tu amiga podrá tener las manos libres mientras corre de un lado a otro de la ciudad, pasea al perro o se encarga de sus niños.
La mayoría de los estilos de bolsas bandoleras de Nike ofrecen características útiles, como correas ajustables y compartimentos de almacenamiento interno para los artículos imprescindibles, como la cartera o el teléfono. Si la generosidad se apoderó de ti, coloca otros accesorios útiles dentro de la bolsa. Por ejemplo, un cargador portátil para el teléfono, un minidesinfectante de manos de calidad superior o incluso un bálsamo para labios con un aroma delicioso.
Para la persona que adora pasar una linda noche en casa
A veces, las mejores ideas de regalo para amigas son las que se enfocan en el cuidado personal. Si tu mejor amiga es de las que prefiere quedarse en casa antes que salir, piensa en un regalo que amenice esa noche en el hogar. Comienza por ropa de tejido Fleece cómoda y cálida de la colección Nike Sportswear, que incluye muchísimas sudaderas de diseño elevado. Agrega velas relajantes, pantuflas forradas de lana de oveja o un juego de mesa divertido a la bolsa de regalo y crea un set de regalo perfecto para quedarse en casa.
Para la fan de los deportes
¿Tu mejor amiga es de las que, cuando pasa frente a una televisión, no puede evitar "poner el partido"? El camino directo al corazón de este tipo de amigas pasa por su equipo favorito. Regalarle un jersey o algún otro artículo de su equipo es una gran opción. ¿Tu mejor amiga tiene un equipo preferido para cada deporte? Nike tiene muchas opciones de jersey para los fans de fútbol, fútbol americano y básquetbol, así que no dudes en empezar tu búsqueda aquí. Aumenta el impacto del regalo (y eleva el look) con una pulsera o un collar con el número del jersey de su jugador favorito.
Para las amigas con quienes es imposible acertar
Es posible que las tarjetas de regalo no sean el regalo más glamoroso, pero siguen siendo una de las mejores ideas de pequeños regalos para amigas. Para hacer que el regalo sea más personal, adquiere algunas tarjetas diferentes y adjunta una nota a cada una donde expliques tus sugerencias de uso.
Por ejemplo, podrías incluir una nota que diga: "Para cuando necesites darte un gusto", junto con una tarjeta de regalo para un salón de manicure o peluquería local favorita. O escribe un mensaje que diga: "Ábrelo cuando tengas ganas de comprar algo", en una tarjeta de regalo Nike.
Texto: Dana Leigh Smith