Ideas de regalos para camping Nike

Regalos Nike para quien ama acampar
Guía de regalos
Todo lo que le encanta a quien disfruta de estar al aire libre, desde tenis confiables hasta prendas prácticas para vestir en capas y accesorios con onda.
Cuando la naturaleza llama, asegúrate de que la persona aventurera de tu vida esté equipada con los regalos para camping que le ayudarán a aprovechar al máximo su tiempo en la naturaleza. Tanto si prefieren acampar en un automóvil como si disfrutan de un intenso viaje de mochilero de varios días, el equipo marca la diferencia. Por eso, los mejores regalos para ir de camping son aquellos que se usarán una y otra vez: ropa para todo tipo de clima, bolsos prácticos y accesorios inteligentes incluidos. En estas fiestas, opta por algo práctico y genial a la vez, y elige algunos de los mejores regalos de camping para hombre y mujer.
Calzado amigable
Para disfrutar de comodidad en el campamento: tenis suaves
En el campamento, nada mejor que ponerse un cómodo calzado sin cordones estilo mocasines para relajarse, leer o tostar malvaviscos en el fuego. Ideal como regalo de camping que combina comodidad y funcionalidad. Una suela resistente es ideal para el aire libre, mientras que la amortiguación debajo del pie se siente como caminar sobre almohadas, incluso en terrenos rocosos.
Para una pisada segura: tenis de senderismo
Unos tenis resistentes son esenciales para aquellos que planean pasar su tiempo en los senderos durante un viaje de campamento. Ya sea para hacer senderismo o running, el mejor regalo de camping para hombres o mujeres es un par de tenis de senderismo como los tenis de running Nike Zegama 2 o Pegasus Trail 5, que son transpirables en la parte superior y con agarre en la planta del pie. Para aquellos que necesitan algo que pueda soportar las inclemencias del tiempo, busca un estilo con una parte superior Gore-Tex resistente al agua.
Ropa adecuada
Para guardar snacks: un chaleco de running
Cuenta con más bolsillos, es decir, más espacio para guardar snacks en las aventuras en el bosque. Un chaleco ligero es una prenda que cualquier aventurero puede meter en una mochila sin que ocupe mucho espacio y usar todo el día en el sendero. Al ir de camping, un chaleco o una cangurera también es ideal para tener a mano y bien organizados los elementos esenciales para el aire libre, como una linterna frontal, calcetines adicionales y fósforos.
Para capas inteligentes: una chamarra de densidad media
Las temperaturas pueden cambiar rápidamente de caliente a frío al aire libre, por lo que las capas son clave. Para apoyar a los amantes del aire libre en tu vida, uno de los mejores regalos de camping para él o ella es una chamarra de densidad media que se puede usar sola o en capas. La chamarra ACG Smith Summit tiene protección contra los rayos UV y una abertura con forro de malla para el flujo de aire, lo que la hace perfecta para practicar senderismo o descansar en el campamento.
Para después de la puesta del sol: una sudadera sin cierre cómoda
El mejor regalo para cuando baja la temperatura al ponerse el sol es una sudadera sin cierre cómoda y cálida que se puede usar en el momento de la fogata. La sudadera de cuello redondo Nike ACG “Wolf Tree” está confeccionada con tejido Polartec®, lo que la convierte en una prenda ideal que las personas que acampan pueden usar sobre una playera cuando bajan las temperaturas o debajo de una chamarra para la lluvia cuando el tiempo empeora. Si acampar es un asunto familiar, Nike también ofrece opciones para mantener abrigados a los campistas más jóvenes.
Para climas más fríos: una chamarra de tejido Fleece
¿Necesitas una idea de regalo de camping para aquellos que aman estar al aire libre durante todo el año? Una cómoda chamarra de tejido Fleece es justo lo que necesitan para disfrutar de su tiempo al aire libre. La chamarra ACG Canwell Glacier, a prueba de viento (y deliciosamente suave), es un modelo extraordinario que puede soportar las temperaturas más frías con un estilo notable.
Para llevar poco equipaje: pants cargo
¡Son pants y también son shorts! La ropa convertible puede reducir la lista de equipaje a la mitad, lo que es importante cuando se desea viajar ligero. Si buscas un regalo de camping para hombres o mujeres que prefieren comprar de forma práctica, los pants ACG Smith Summit son unos pants cargo resistentes a los rayos UV y repelentes al agua que debes agregar a tu lista. No solo son funcionales, sino también cómodos, y puedes usarlos largos o como shorts.
Para absorber el sudor: playera Nike Dri-FIT
Después de un largo día de senderismo, no hay nada peor que montar el campamento con la ropa empapada y fría que no se seca. La tela sedosa de las playeras Nike Dri-FIT se seca rápidamente, por lo que son un regalo perfecto para ir de camping que se puede usar tanto en movimiento como en el momento de relajarse después de un día duro.
Accesorios imprescindibles
Para protegerse del sol: una gorra
La protección solar es fundamental en exteriores. Una gorra de béisbol es excelente para el estilo diario y sin duda será uno de los accesorios favoritos dentro y fuera de la pista. Sin embargo, un gorro tipo pescador de ala ancha y resistente al agua es ideal para todo tipo de condiciones. Cuando compres un regalo de camping, busca detalles técnicos como un forro de malla para mantener la cabeza fresca o un cordón debajo de la barbilla para evitar que se vuele.
Para un transporte inteligente: una mochila para todo tipo de clima
Los mejores regalos para ir de camping hacen que las aventuras sean más fáciles. Una mochila lo suficientemente grande como para guardar todo el equipo necesario puede marcar la diferencia a la hora de ir de camping. La Aysén es una mochila de 32 litros con una parte superior enrollable para facilitar el acceso, pequeños bolsillos para los artículos imprescindibles y tiradores y clips adicionales para más almacenamiento. La mochila ACG Daymax tambnién tiene el tamaño perfecto para llevar el almuerzo y el equipo para una ruta de senderismo.
Para la comodidad de los pies: calcetines de secado rápido
Los calcetines pueden parecer un regalo gracioso, pero los de mezcla de lana se secan rápidamente y permiten que los pies respiren sin comprometer la elasticidad. Los calcetines por encima del tobillo evitarán que los pies se llenen de polvo al acampar y se pueden usar cómodamente con tenis de senderismo o chanclas para pasar de la actividad al descanso.
Para la hidratación: una botella de agua
Una botella de agua ligera y a prueba de derrames es esencial para un día de senderismo. Al elegir un regalo para ir de camping, busca detalles prácticos como el aislamiento al vacío para mantener las bebidas frescas, un tapón de rosca funcional para beber con facilidad y un asa para transportarla cómodamente y tener acceso rápido a la hidratación.
Para proteger los ojos: lentes de sol
Unos lentes de sol son una buena idea para ir de camping, ideales para quienes hacen senderismo a gran altitud o en la playa. Y los seguirán usando después del paseo. Busca estilos con lentes polarizados para una protección 100% UVA/UVB. Ya sea que tu amigo amante de la naturaleza planee una caminata o un día de descanso, estos lentes serán el complemento perfecto.