Las mejores ideas de regalos, según los Nike Trainers
Guía de compra
Los expertos en fitness de Nike nos cuentan qué regalarán a sus seres queridos en estas fiestas y otras ocasiones.
No hay nada mejor que sorprender a tus seres queridos con un regalo que les entusiasmará y que les será muy útil. Si estás buscando ideas de regalos de Nike para los entusiastas del fitness, un nuevo equipo de entrenamiento o ropa deportiva cómoda siempre es una buena opción, sin importar la edad.
Los Nike trainers aprecian el movimiento en todas sus formas, desde el ciclismo y el entrenamiento de fuerza hasta el yoga y la caminata rápida, por lo que les pedimos a tres de ellos que compartan sus ideas de regalos de Nike.
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Lista de compras de Betina Gozo, Nike trainer
1. Sudadera con gorro cómoda
Tanto si la Nike Trainer Betina Gozo está entrenando a sus clientes en entrenamientos duros como si está relajándose después sus propios entrenamientos, le encanta ponerse la sudadera con gorro Nike Sportswear Phoenix Fleece. Esta sudadera con gorro holgada es perfecta para la persona activa en tu vida que también valora el estilo. El cierre bidireccional de la sudadera con gorro agrega versatilidad y le da al usuario la libertad creativa de jugar con diferentes estilos.
2. Leggings cómodos
“Los leggings de cintura alta Nike Zenvy han sido mis favoritos desde que salieron”, dice Gozo. “Puedo entrenar con ellos, hacer yoga o simplemente pasar el rato en la casa o hacer recados, me encanta la forma en que se sienten”. Añade que la longitud 7/8 es ideal para su altura de 1.63 metros.
3. Adorables conjuntos y zapatos para bebés y niños pequeños
El atletismo no es solo para adultos, también es para los bebés y niños pequeños que conoces. Gozo dice que no faltan ideas de regalos de Nike para los pequeños de tus seres queridos. Para los bebés, recomienda el Nike Swoosh 1, hecho con el material Flyknit característico de Nike y con una correa de velcro fácil de usar. Si el niño para el que compras es mayor, considera el calzado sin cordones Nike Dynamo Free. Por supuesto, ningún calzado está completo sin un lindo conjunto a juego en la parte superior: las selecciones favoritas de Gozo son el conjunto Nike Ready, Set! de manga larga o el conjunto Nike de manga corta.
Lista de compras de Lauren Schramm, Nike trainer
1. Tenis frescos para el día a día
Si hay algo a lo que la Nike Trainer Lauren Schramm no puede resistirse, es a unos tenis con colores atrevidos y divertidos. “Recibo cumplidos cada vez que uso mis tenis Nike Vomero 5”, dice. “Son cómodos de usar todo el día y quedan bien con cualquier atuendo”. Le encanta especialmente la combinación de colores rosa.
2. Tenis de correr elegantes
“Para cualquiera que quiera empezar a correr o que ya esté recorriendo largas distancias, no puedo dejar de recomendar los tenis Nike Vomero Plus”, dice Schramm. “Se siente como si estuvieras corriendo sobre una nube, me ayudan a disfrutar de casi todas mis carreras”.
3. Tenis de entrenamiento duraderas
Schramm sugiere comprar el Metcon 10 para cualquier persona en tu vida que siempre se encuentre saltando, levantando pesas y empujando equipos en el gimnasio. “Este modelo es aún más flexible y responsivo que los anteriores, por lo que puedes moverte como quieras”, dice.
Lista de compras de Jonah Kest, Nike trainer
1. Shorts transpirables
“Los shorts versátiles Nike Unlimited Dri-FIT 5 son mi opción preferida porque se mueven conmigo, ya sea que esté haciendo el saludo al sol o haciendo una sesión rápida de HIIT”, dice el Nike Trainer Jonah Kest. “El forro interior brinda el soporte suficiente, por lo que no necesito una capa adicional, y la tela se siente ligera, incluso en el calor de Miami”.
2. Playeras de entrenamiento ajustadas
Kest prefiere la libertad de una camiseta sin mangas en los días más cálidos o en sesiones de entrenamiento especialmente agotadoras, por lo que recomienda regalar a los entusiastas del entrenamiento la playera de fitness sin mangas Dri-FIT para hombre Nike Pro. “Me da un rango completo para hacer equilibrio con los brazos y prácticamente no pesa nada”, dice.
3. Bolsa de entrenamiento funcional
Casi todo el mundo valora una nueva bolsa de gimnasio, sobre todo si son personas que se trasladan de un lado a otro con frecuencia. La opción de Kest es la bolsa de lona de entrenamiento Nike Brasilia. “Esta bolsa me acompañó en retiros, estudios y aeropuertos”, dice. “El bolsillo ventilado para zapatos mantiene mi tapete y mi ropa frescos, y tiene el tamaño adecuado para una muda de ropa, mi computadora portátil y bocadillos para el camino”.
4. Tenis ligeros de correr en pavimento
Si la persona a la que le vas a hacer un regalo le fascina salir a correr sobre pavimento, pero de vez en cuando hace carreras de velocidad en la pista, los tenis Nike Free Run 5.0 son un acierto seguro. “Es como ir sin calzado, pero con la amortiguación suficiente para hacer un sprint o dar largos paseos”, dice Kest. “Me las pongo después de clase y es como si caminase sobre algodones”.
5. Tapete de yoga versátil
No hace falta practicar yoga a diario para saber valorar un buen tapete. El tapete de yoga reversible Nike (4 mm) es un regalo estupendo para cualquier persona a la que quieras recordar lo importante que es estirar después de entrenar o de una larga jornada de pie. Este regalo de Nike es una opción excelente para las personas que practican cualquier tipo de yoga. “He dado clases sobre este tapete en todas partes, desde plataformas en la playa hasta azoteas de complejos turísticos”, dice Kest. “Uno de los lados tiene una superficie antideslizante que me ayuda a no resbalar cuando he sudado. La otra es más suave, por lo que es estupenda para los ejercicios más lentos y reparadores. Además, el tapete es lo suficientemente ligero como para llevarlo de viaje sin renunciar a una buena sujeción”.