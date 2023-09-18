Nike te sugiere las cinco mejores ideas de regalos del amigo secreto

Encuentra los mejores regalos del amigo secreto de Nike
Guía de compra
Ya sea una botella de agua, un gorro o una tarjeta de regalo, seguro que en esta guía encuentras algo que les encante a todos los homenajeados de tu lista.
Si en esta temporada de fiestas estás participando en un juego de amigo secreto, seguramente estás buscando ideas de regalos que les encanten a tus amigos, a tu familia, tus compañeros de trabajo y también a tu bolsillo. Parte de la diversión (y del desafío) que representa elegir regalos del amigo secreto es que no sabes para quién es. Que tu regalo termine en manos de cualquiera es parte del juego.
Los mejores regalos del amigo secreto son los que les gustan a todos, los que son atractivos para un grupo amplio de personas. Cuanto mejor sea el regalo, más personas querrán quedárselo cuando sea su turno de elegir uno. En esta guía de regalos del amigo secreto descubrirás ideas memorables, con neutralidad de género, para impresionar a todos en las reuniones de la temporada de fiestas.
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Las mejores ideas de regalos del amigo secreto de Nike
1. Minimochila o riñonera
La persona a la que vayas a hacerle el regalo del amigo secreto puede llevar sus artículos imprescindibles con estilo en una minimochila o una riñonera Nike. Si te inclinas por una minimochila, un diseño simple en blanco y negro le gustará a cualquier persona. A partir de ahí, elige un logotipo clásico Nike Swoosh o un texto Nike Futura refinado para representar a la marca.
Si piensas que una riñonera es el accesorio que más les gustaría a las personas de tu grupo, Nike ofrece una amplia gama en diferentes estilos y tamaños. Algunas están diseñadas para hacer deporte (por ejemplo, carreras de entrenamiento para largas distancias o senderismo) y otras son ideales para usar todos los días o para completar el look en un festival de música.
2. Botella de agua reutilizable
Una botella de agua reutilizable es un regalo pequeño y sencillo que se usará mucho. Puedes elegir una opción resistente de acero inoxidable que soportará cualquier viaje diario que haga tu colega o tu ser querido, y que mantendrá el agua fría durante todo el día.
O bien puedes optar por una botella de agua con una pajilla incorporada y un botón de control deslizante que se pueda abrir usando solo una mano, ideal para entrenamientos en casa, una caminata en la cinta de correr o una clase de ciclismo indoor. Escoge una botella libre de BPA, apta para lavavajillas, para que sea fácil de lavar y de mantener.
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3. Accesorios para los días fríos
Si el intercambio de regalos del amigo secreto ocurre en temporada de frío, hay muchas opciones de regalos de Nike que están pensados para el invierno. Compra una variedad de guantes, algunos forrados con tejido Fleece, otros con compatibilidad para pantalla táctil en la punta de los dedos, o bien bufandas y bandas para el cuello con la marca Swoosh. También puedes elegir un par de calcetines acolchados tie-dye que son tan divertidos como funcionales. Si no te alcanza con un solo par de calcetines, puedes optar por un paquete de tres o uno de seis.
Si lo que buscas es un regalo que brinde la máxima calidez, Nike te ofrece una manta de tejido Fleece de piel sintética con la que todas las personas querrán quedarse durante el intercambio de regalos.
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4. Gorro Nike
Un gorro es otro regalo del amigo secreto con garantía de éxito, que puede adaptarse fácilmente a la mayoría de las personas y de los estilos. Los gorros Nike vienen en una variedad de colores que pueden funcionar para todas las personas, como blanco y negro, gris jaspeado, dorado, chocolate o verde musgo, entre otros. Los gorros son buenos regalos del amigo secreto cuando tienes un presupuesto limitado.
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5. Tarjeta de regalo Nike
Si lo que buscas es un regalo práctico, de último momento y que nunca defrauda, puedes escoger una tarjeta de regalo Nike. Si bien puede no ser el obsequio más personalizado y único de toda la fiesta de regalos del amigo secreto, una tarjeta de regalo permite a quien la recibe escoger un artículo que genuinamente deseen. Las tarjetas de regalo sirven para comprar calzado, ropa o accesorios de entrenamiento, lo que sea que les guste. Esta opción es un acierto seguro para un amigo secreto, especialmente porque te permite cumplir con un rango de precios establecido.
Texto: Emilia Benton