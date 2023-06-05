Las personas que piensan con antelación probablemente ya tengan en mente ideas de atuendos de verano lindos. Hola, hablamos de ti. Y con días brillantes y cálidos por venir, ¿por qué no te animas y planeas algunos nuevos looks que podrás lucir durante toda la temporada?

Los mejores atuendos de verano casi siempre se enfocan en prendas básicas del guardarropa fáciles de combinar. Piensa en camisetas de tirantes, playeras, shorts, minifaldas y vestidos fáciles de poner. En cuanto a los accesorios, el calzado color blanco combina con todo, ya sea calzado de entrenamiento con soporte o modelos de corte high. Del mismo modo, las sandalias fáciles de poner, los lentes de sol y los gorros, para protegerte del sol.

(Contenido relacionado: Los mejores gorros tipo pescador de Nike)

Sean cuales sean tus prendas favoritas para los días cálidos, mezclarlas con tendencias actuales es una manera divertida de revivirlas. Este verano, eso incluye vestidos ajustados inspirados en las décadas de los 90 y el 2000, estilos asimétricos, cuellos cuadrados y detalles fruncidos. Infunde estilo relajado de verano al combinar estas prendas con calzado y sandalias deportivas para obtener un look discreto.

Por supuesto que los estilos elegantes basados en el tenis y el golf siguen siendo importantes y fundamentales para los días calurosos. Además, ya sea que juegues o no cualquiera de esos deportes es irrelevante, ambos estilos son ideales para hacer mandados o disfrutar reuniones informales. Luego está el lujo deportivo, otro estilo híbrido prominente que se reduce a interpretaciones mejoradas de artículos deportivos con una sensación relajada. Siéntete libre de usar tus joyas favoritas con estos atuendos.

Sigue desplazándote para descubrir 8 atuendos de verano lindos que te permitirán disfrutar la temporada soleada con estilo.