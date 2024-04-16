Qué usar para una fiesta en la piscina: 6 looks de fiesta para cualquier aventura veraniega

Qué usar para una fiesta en la piscina: 6 atuendos de Nike que no pueden faltar en tu guardarropa
Consejos de estilo
Sumérgete en el verano con una (o todas) de estas ideas de atuendos para una fiesta en la piscina. Y no te olvides del protector solar.
Para muchas personas, el verano es sinónimo de pícnics espontáneos en el parque, innumerables paseos a la heladería local y ocasionales fiestas en la piscina. Cuando recibes una invitación para relajarte junto a la piscina durante todo el día con amistades, tu atuendo para una fiesta en la piscina debería tener estilo y ser relajado.
Determinar qué usar para una fiesta en la piscina requiere creatividad más allá de elegir un traje de baño divertido. Requiere determinar qué tipo de look quieres usar, como un atuendo de dos piezas tonal en colores desérticos o uno con estampados coloridos y tropicales. Además, hay varios artículos de ropa adicionales necesarios para completar el atuendo. Por ejemplo, si la fiesta en la piscina tendrá un evento deportivo, como un partido de vóleibol o pickleball, unos shorts deportivos y una prenda para la parte superior de traje de baño con sujeción son imprescindibles.
Cuando se trata de los accesorios, elige una bolsa tipo tote o una mochila lo suficientemente resistente para guardar tus artículos imprescindibles, desde el protector solar hasta los bocadillos y las bebidas. Elige una bolsa que resista un poco de humedad, no querrás que una gran salpicadura arruine tu equipo.
(Contenido relacionado: Las mejores bolsas tipo tote Nike para llevar todo el día)
Antes de armar un atuendo para una fiesta en la piscina, consulta la aplicación del pronóstico meteorológico. Toma en cuenta los posibles descensos de temperatura que puedan producirse tras la puesta de sol, en especial si la piscina a la que vas está abierta después del anochecer. Quizás el paso más importante a la hora de combinar el estilo es decidir si el traje de baño es la pieza destacada o si quieres destacar la salida de baño, el calzado u otros accesorios (impermeables).
Para proteger tu rostro y tus ojos de los poderosos rayos del sol en mitad del día, considera usar un gorro tipo pescador o una gorra de béisbol absorbente de humedad, y unos lentes teñidos. Eso sería básicamente, tienes todo listo para reclinarte en la silla y relajarte.
A continuación, descubre 6 ideas de atuendos para una fiesta en la piscina, que van desde trajes de baño para la tarde hasta la noche, así podrás prepararte para sumergirte con estilo.
6 atuendos de Nike para usar durante una fiesta en la piscina
1.6 atuendos de Nike para usar durante una fiesta en la piscina
¿Planeas pasar más tiempo fuera del agua que dentro de ella? Considera este conjunto deportivo y audaz: un traje de baño estilo bra deportivo que tiene compresión y brinda baja a media sujeción, tanto en el agua como en tierra firme. Lo último de lo que quieres preocuparte durante un partido de pickleball o haciendo birdies en bádminton es no tener la sujeción adecuada, en especial si eres una persona competitiva.
Usa unos shorts de ajuste holgado sin forro sobre la parte de abajo del traje de baño para saltar o trotar sin estresarte porque se deslicen, por ejemplo. Si crees que entrarás a la piscina, opta por unos shorts que estén confeccionados con material Dri-FIT exclusivo de Nike. Estos shorts de secado rápido evitarán que te distraiga la parte de abajo empapada cuando vuelvas al partido.
Durante los eventos deportivos, ponte un calzado Nike Blazer que ofrezca soporte y un look a la moda.
2.Para un día en la piscina con calidez sofocante
Durante las tardes cálidas, considera usar un look elegante tipo salvavidas. Un traje de baño de una o dos piezas color rojo con una cangurera y lentes polarizados se combinan sin problemas para crear un look retro genial. Además, la cangurera proporciona un lugar para guardar tu teléfono y tus llaves mientras hablas y socializas, y los lentes protegen tus ojos del sol. Completa el look con unas flip flops con amortiguación.
3.El look para sumergirse en la noche
Si la fiesta en la piscina no comienza hasta después del anochecer, considera esta idea de atuendo encantador para una fiesta en la piscina. Imagina esto: tu prenda base es un traje de baño sensual de una pieza Nike con recortes asimétricos en el pecho y al costado de la cintura.
Luce los detalles del traje mientras socializas junto a la piscina al no usar una prenda para la parte superior y, en su lugar, combínalo con unos pants cargo o unos pants de trabajo funcionales y ligeros. Completa el look con un calzado llamativo para el día a día, como un modelo Dunk todo blanco o en dos tonos.
Si no planeas meterte al agua, dale más estilo a tu atuendo con algo de brillo. Por ejemplo, un collar de oro, unos aretes de aro o una selección de anillos robustos pueden añadir lujo al look.
4.Para las mañanas más frías, maximiza la cobertura
Si la fiesta en la piscina a la que irás comienza temprano, asegúrate de vestirte para evitar el frío matutino o los escalofríos de la brisa marina fría. ¿La respuesta? Usa unos joggers de tela de felpa. Ya sea que los pants cuenten con una pierna ancha o un ajuste tipo joggers, están confeccionados con tela de felpa para brindar un estilo playero. De hecho, la felpa es el material de muchas toallas de playa.
Completa el look elegante y cómodo con una parte de arriba de manga larga oversized. Si el día se pondrá caluroso, opta por una prenda que cuelgue del hombro o con un cuello amplio para que tus amistades puedan ver el traje de baño que usas debajo. Si no, una sudadera de cuello redondo tie-dye le dará a tu look el estilo que necesita.
Y porque los pies se pueden poner fríos si usas chanclas, opta por un look de sandalias con calcetines o mantén los pies cálidos con unas sandalias tipo mule fáciles de poner y quitar.
5.Dale estilo al traje de baño tipo short
Cuando se trata de ideas estelares de atuendos para una fiesta en la piscina, no puedes equivocarte al convertir el traje de baño en la pieza destacada.
Un traje de baño tipo short con estampado o colores contrastantes seguro se llevará todos los cumplidos. Mantén el enfoque en la parte inferior apta para la piscina al combinarla con una playera sencilla. Por ejemplo, una playera Hydroguard lisa color blanco equilibrará la extravagancia del traje de baño tipo short, y brindará protección adicional contra el sol. Prepárate para sumergirte en la piscina con unas flip flops que se quitan rápido.
Finalmente, lleva una bolsa lo suficientemente grande para meter un disco volador para jugar mientras vadeas en el agua.
6.El look con cobertura total para la piscina
Si tu piel se quema rápidamente, intentas proteger un tatuaje o simplemente no quieres (o puedes) mostrar mucha piel, este look con cobertura total es lo que necesitas.
Usa una túnica de natación y unos leggings apropiados para nadar, que tengan estilo y sean modestos. Aunque el atuendo es demasiado lindo para protegerte de los cumplidos, y está confeccionado con material resistente al cloro con propiedades integradas con protección UPF 40+, te ofrecerá una capa de protección contra el sol. Unas sandalias robustas y unos lentes llamativos completarán el look.
Texto: Gabrielle Kassel