Qué usar para una fiesta en la piscina: 6 looks de fiesta para cualquier aventura veraniega

Para muchas personas, el verano es sinónimo de pícnics espontáneos en el parque, innumerables paseos a la heladería local y ocasionales fiestas en la piscina. Cuando recibes una invitación para relajarte junto a la piscina durante todo el día con amistades, tu atuendo para una fiesta en la piscina debería tener estilo y ser relajado.

Determinar qué usar para una fiesta en la piscina requiere creatividad más allá de elegir un traje de baño divertido. Requiere determinar qué tipo de look quieres usar, como un atuendo de dos piezas tonal en colores desérticos o uno con estampados coloridos y tropicales. Además, hay varios artículos de ropa adicionales necesarios para completar el atuendo. Por ejemplo, si la fiesta en la piscina tendrá un evento deportivo, como un partido de vóleibol o pickleball, unos shorts deportivos y una prenda para la parte superior de traje de baño con sujeción son imprescindibles.

Cuando se trata de los accesorios, elige una bolsa tipo tote o una mochila lo suficientemente resistente para guardar tus artículos imprescindibles, desde el protector solar hasta los bocadillos y las bebidas. Elige una bolsa que resista un poco de humedad, no querrás que una gran salpicadura arruine tu equipo.

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Antes de armar un atuendo para una fiesta en la piscina, consulta la aplicación del pronóstico meteorológico. Toma en cuenta los posibles descensos de temperatura que puedan producirse tras la puesta de sol, en especial si la piscina a la que vas está abierta después del anochecer. Quizás el paso más importante a la hora de combinar el estilo es decidir si el traje de baño es la pieza destacada o si quieres destacar la salida de baño, el calzado u otros accesorios (impermeables).

Para proteger tu rostro y tus ojos de los poderosos rayos del sol en mitad del día, considera usar un gorro tipo pescador o una gorra de béisbol absorbente de humedad, y unos lentes teñidos. Eso sería básicamente, tienes todo listo para reclinarte en la silla y relajarte.

A continuación, descubre 6 ideas de atuendos para una fiesta en la piscina, que van desde trajes de baño para la tarde hasta la noche, así podrás prepararte para sumergirte con estilo.