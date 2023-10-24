Qué usar para una clase de yoga: 5 ideas de atuendos de Nike

Por ejemplo, en una clase de flow de potencia, que suele requerir hacer una serie de posturas desafiantes, son clave las prendas deportivas que están diseñadas con tecnología absorbente de sudor. Los leggings de yoga Nike mejorados para el rendimiento ofrecen flexibilidad y sujeción. Combínalos con un bra deportivo de alta sujeción que absorba la humedad para que te ayude a pasar de una postura a la otra sin que la ropa genere ninguna distracción.

Para una práctica de yoga breve y relajada, la prioridad es la comodidad. Unos joggers combinados con una sudadera cálida te ayudan a moverte con facilidad y mantener una sensación de relajación. Las partes de arriba y de abajo holgadas te permiten estirarte y relajarte para que tu sesión se sienta como un abrazo suave.

En un estudio calefaccionado, elegir un conjunto de bra deportivo y shorts de ciclismo con tecnología absorbente de la humedad te puede ayudar a mantener la frescura durante el entrenamiento. Estas piezas, que son minimalistas pero efectivas, pueden ayudarte a mantener la concentración en la práctica y no en el atuendo.

Si practicas yoga al aire libre, considera usar prendas con protección solar, como una playera de manga larga y un par de lentes de sol elegantes. Y no te olvides de llevar una sudadera de tejido Fleece ligera, ideal para abrigarte durante los flows en tardes más frescas.

Queremos evitar que te preocupes por qué usar en tu clase de yoga. Los cinco atuendos que incluimos a continuación cubren todos esos escenarios y más, para prepararte para cada clase de yoga a la que vayas.