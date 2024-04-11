Seis ideas de atuendos para usar calcetines con sandalias

6 ideas de atuendos para usar calcetines con sandalias
Consejos de estilo
Dales a tus sandalias un poco de amortiguación (y estilo) adicional con un bonito par de calcetines.
Hablemos con sinceridad: ¿está bien usar calcetines con sandalias? Si bien esta combinación alguna vez fue el look favorito para, por ejemplo, un fin de semana de camping, últimamente se ha transformado en un dúo sorprendentemente genial.
Además, aunque quizá tengas la costumbre de enseñar los dedos de los pies durante la temporada de sandalias, quizá es tiempo de pensar en otra forma de usar este calzado cómodo. Los calcetines agregan otro nivel de comodidad, y ayudan a evitar ampollas.
Los calcetines con sandalias, ya sean de tipo deportivo con cierre por contacto o unas simples chanclas, son una combinación para usar en los pies que pronto podría convertirse en un truco de moda esencial. Es una combinación de mínimo esfuerzo y máximo impacto para un fin de semana de actividades sencillas, caminatas relajadas o tardes cómodas en tu sillón.
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Calcetines con sandalias: 6 formas de crear un look elegante
1. Consigue un look informal
Las salidas a tomar café o los almuerzos informales de fin de semana exigen looks relajados que renueven prendas deportivas y cómodas. Usar una camisa con botones sobre una playera es una combinación sencilla, a la que se pueden sumar unos pants de lona con efecto desgastado (intenta usar shorts si la temperatura lo pide).
Agrega unas sandalias todoterreno con cierre por contacto, unas calcetas negras y una gorra de béisbol informal, y tendrás una combinación idílica para ir por un helado o limonada con amigos.
2. Toque deportivo
Los jerseys de fútbol pueden ser una alternativa inesperada y única (con absorción del sudor) a una playera convencional. Sumérgete en la onda deportiva y crea un look con una falda de tenis cómoda pero muy linda.
Las sandalias con plataforma agregan un toque a la moda, en especial cuando se usan con unas calcetas blancas clásicas. Intenta usar esto para ir de compras, por ejemplo. La combinación de blanco sobre blanco resaltará cuando pasees por los escaparates.
3. Frescura y comodidad
Algunos días están hechos para pedir comida y pasársela en el sillón. En un día de esos, usa unos joggers de pierna ancha, una camiseta de tirantes cropped de algodón y unos calcetines acolchados y cómodos.
Cuando llegue tu pedido, ten a la mano unas chanclas acolchadas para deslizar tus pies en ellas y completar el look. Los calcetines azul suave y las chanclas beige logran el equilibrio entre lo audaz y lo neutro.
4. Vibras para después del partido
Después de un partido de básquetbol de fin de semana o un partido informal de fútbol, cambia tu calzado deportivo por unas chanclas con amortiguación. Seguramente agradecerás esa comodidad adicional cuando vayas por un snack (o a una comida de celebración) con tus compañeros de equipo después del entrenamiento. Unos atractivos shorts Dri-FIT y una camiseta de tirantes Dri-FIT ayudarán a alejar el sudor mientras te relajas después de un entrenamiento intenso.
5. Toques de tie-dye
Puedes disfrutar de una tarde de verano tiñiendo calcetines y playeras con la técnica tie-dye, o puedes simplemente elegir algunas prendas tie-dye para sumarlas a tu look. Ya sea que salgas a cenar con alguna amistad entre semana o vayas de compras, prueba usar calcetines tie-dye y sandalias con un minivestido ceñido y una sudadera rosa coordinada para darle más volumen al look.
6. Tan bueno como el oro
Los atuendos para ir a clases de yoga pueden renovarse añadiendo un toque de color oro brillante. Las sandalias de plataforma y unas calcetas del mismo color son los toques divertidos que ayudan a transformar el look de spandex del estudio de yoga para ir a la cafetería a tomar un batido después de la sesión. Usa también una chamarra cálida de tejido Fleece y un gorro tipo pescador tie-dye para protegerte del mal tiempo (o del aire acondicionado).
Texto: Aemilia Madden