Seis ideas de atuendos para usar calcetines con sandalias

Hablemos con sinceridad: ¿está bien usar calcetines con sandalias? Si bien esta combinación alguna vez fue el look favorito para, por ejemplo, un fin de semana de camping, últimamente se ha transformado en un dúo sorprendentemente genial.

Además, aunque quizá tengas la costumbre de enseñar los dedos de los pies durante la temporada de sandalias, quizá es tiempo de pensar en otra forma de usar este calzado cómodo. Los calcetines agregan otro nivel de comodidad, y ayudan a evitar ampollas.