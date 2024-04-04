7 ideas de atuendos para primavera de Nike

Qué usar en primavera
Consejos de estilo
Es tiempo de desprenderse de las capas invernales y dar un paso hacia algo vibrante y versátil, desde suéteres ligeros hasta leggings coloridos.
A medida que los días se hacen más largos y aumenta la temperatura, es la oportunidad perfecta para renovar el guardarropa con ideas de atuendos para primavera. Las capas ligeras te permiten combinar tus atuendos de primavera prestando atención no solo a la temperatura, sino también a lo que vendrá con el día. Ya sea que planees ir al gimnasio, disfrutar de aventuras al aire libre, mantenerte casual durante las diligencias cotidianas u optar por algo más elegante, Nike ofrece una variedad de prendas imprescindibles de temporada que abarcan una amplia gama de ideas para un atuendo lindo.
Como mencionamos, las capas son la clave de las ideas magistrales de atuendo casual de primavera. Los vientos tempestuosos, las lluvias rápidas y los aumentos de temperatura, con frecuencia significan que debes empezar tu día con una chamarra ligera y terminarlo con una playera. Contar con una gama de prendas de temporada diseñadas para ser tan flexibles como tu día lo necesita te asegura que estés preparada.
Además, la primavera es la estación óptima para hacer que tu guardarropa vibre, ya sea con tonos pastel, estampados audaces o con acentos luminosos que le pongan color a tu atuendo. Sigue leyendo para descubrir los atuendos de primavera de Nike que ofrecen funcionalidad para superar el clima impredecible de la temporada. Desde rompevientos que te protejan del frío hasta telas absorbentes de humedad que mantienen la frescura, seguramente estas prendas facilitarán tus pasos, o por lo menos, tu guardarropa.
Mangas cortas, por favor
Una clave para combinar en capas es una base sólida que te ayuda a mantener la comodidad, incluso a medida que aumenta la temperatura en primavera. Para conservar la frescura en climas más cálidos, usa una playera de manga corta como la capa interior de cualquier atuendo. Ya sea que tu estilo preferido sea una playera cropped ajustada, oversized de corte recto o clásico de cuello redondo, hay una versión para ti. Las confeccionadas de algodón y suave tela de punto ofrecen la máxima comodidad y transpirabilidad cuando se combinan con un suéter o una chamarra ligera.
Leggings, siempre
Puede que los leggings con forro de tejido Fleece grueso sean tu elección en pants para el invierno, pero con la primavera, es momento de algo más ligero. Nike ofrece una variedad de estilos, incluidos pants cargo, de 7/8, de largo completo, de tiro medio y alto para actividades como entrenar para una carrera de 10 km o disfrutar un maratón de películas el fin de semana. Si bien no hay duda de que estas son prendas básicas para todo el año, elegir una de un color divertido como azul cielo, rosa cálido o durazno atrevido puede incorporar un toque primaveral.
Una sudadera sin cierre
¿Qué sería de los atuendos casuales en capas sin una linda sudadera sin cierre o una sudadera con gorro? No puedes fallar con una clásica sudadera de cuello redondo en tela de felpa gris jaspeado, azul marino o negro. Para un look un poco más moderno, pruébate una en estilo cropped o con mangas voluminosas, esta ofrece una frescura particular en colores como amarillo eléctrico o azul verdoso.
Elige el corte de las calcetas, no lo muestres
Calcetines. Tal vez no sean el componente más emocionante de tu atuendo, pero no son menos importantes que las otras prendas. Ayudan a que los pies se mantengan cómodos, evitan la humedad y los conservan cálidos en los días frescos de primavera, las calcetas clásicas, en especial las acolchadas, son parte fundamental de todo atuendo de la temporada. Los pares blancos y negros son opciones versátiles y los colores y estampados audaces, como un diseño sólido en rosa pálido o naranja moteado en tie-dye, pueden celebrar la temporada primaveral.
Mochilas con impacto
Ya sea que te reúnas con amigos o vayas de paseo, aligera la carga con una mochila mini. Con el inicio de un nuevo semestre escolar, hay algo extravagante y divertido en una mochila pequeña para renovar un atuendo de primavera. También pueden ofrecer un toque de color, un truco particularmente bueno si tienes pocos deseos de distanciarte de los tonos neutros en tu ropa.
Un caso para las gorras
La primavera es un alivio frente al crudo frío del invierno, pero el pronóstico no prevé solamente días soleados y sin lluvia. Una gorra puede ayudar a conservar algo de calor con un estilo clásico. Hay estilos ligeros y absorbentes de humedad para entrenamiento y diseños clásicos en algodón que consolidan tu look. Para un toque vibrante, acentúa tu atuendo con un color audaz, por ejemplo caléndula, un diseño en bloques de colores o una textura inesperada, como el tejido Fleece.
Algo de Air Force 1
El clima frío es un buen motivo para hibernar en interiores, pero los templados días de primavera invitan a pasar más tiempo al aire libre. Los Nike Air Force 1 son una opción icónica de calzado para completar tu atuendo relajado que no requiere calzado de alto rendimiento (por ejemplo, para running o senderismo). El calzado blanco es una opción tan actual como siempre, sin importar el momento ni el lugar. Pero para un acabado más exigente, elige un par que sea el centro de atención, como uno con una suela colorida, un diseño en bloques de colores o tela de gamuza.
Texto: Laura Lajiness Kaupke