Ideas de atuendos de maternidad Nike

Los mejores atuendos de maternidad pueden utilizarse en diversas actividades. Algunas prendas básicas de Nike como estas pueden formar parte de tus cambios diarios. Estos atuendos de maternidad de Nike, hechos con materiales absorbentes de sudor y con la sustentabilidad en mente, están diseñados para durar todo el embarazo y el posparto.

Muchos pertenecen a la iniciativa Nike Move to Zero, la cual reduce las emisiones de carbono y los desechos con el uso de botellas de plástico y telas recicladas. Los atuendos de maternidad también están confeccionados con la exclusiva tecnología Dri-FIT de Nike, que ayuda a alejar el sudor al mismo tiempo que favorece la libertad de movimiento.

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