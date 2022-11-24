Ideas de atuendos de maternidad Nike

Los mejores atuendos de maternidad de Nike para cualquier ocasión
Guía de compra
La mejor ropa de maternidad de Nike no se limita al equipo de entrenamiento. Echa un vistazo a siete prendas básicas para el guardarropa, sin importar el trimestre del embarazo.
Los mejores atuendos de maternidad pueden utilizarse en diversas actividades. Algunas prendas básicas de Nike como estas pueden formar parte de tus cambios diarios. Estos atuendos de maternidad de Nike, hechos con materiales absorbentes de sudor y con la sustentabilidad en mente, están diseñados para durar todo el embarazo y el posparto.
Muchos pertenecen a la iniciativa Nike Move to Zero, la cual reduce las emisiones de carbono y los desechos con el uso de botellas de plástico y telas recicladas. Los atuendos de maternidad también están confeccionados con la exclusiva tecnología Dri-FIT de Nike, que ayuda a alejar el sudor al mismo tiempo que favorece la libertad de movimiento.
(Contenido relacionado: Ropa de entrenamiento cómoda para cada trimestre de la maternidad)
Los mejores atuendos de maternidad de Nike
1.El mejor bra deportivo: Nike Dri-FIT Swoosh (M)
El bra deportivo Nike Dri-FIT Swoosh puede convertirse en tu bra de uso diario a partir del embarazo. El elegante diseño de espalda cruzada y el deslizador ajustable hacen que pueda adaptarse fácilmente a un tamaño de busto en constante cambio. Está diseñado con capas multifuncionales que permiten sacar leche y lactar de forma cómoda y accesible.
(Contenido relacionado: El mejor bra deportivo de Nike para la lactancia)
2.Los mejores leggings: leggings de tiro alto Nike One
Cuando busques leggings, estos son versátiles y adaptables, por lo que no necesitarán sustituirse con frecuencia. Estos leggings de tiro alto pueden cubrir el vientre o bien la pretina puede doblarse para quedar en las caderas.
Elige entre una gran variedad de tallas, desde la XXS corta hasta la 3XL-TT, para que encuentres el ajuste que ofrezca la mayor comodidad y sujeción. Ventaja adicional: estos leggings están confeccionados con al menos un 75 por ciento de fibras de poliéster reciclado.
3.El mejor suéter: sudadera sin cierre Nike
Esta sudadera sin cierre, hecha con un dobladillo dividido al centro, se abre para que puedas lactar cuando quieras. También es reversible para ofrecer cobertura adicional. Al igual que los leggings, esta sudadera sin cierre está confeccionada con al menos un 75 por ciento de fibras de poliéster reciclado absorbente de sudor. También cuenta con dos bolsillos laterales grandes para guardar objetos imprescindibles.
4.La mejor camiseta de tirantes: camiseta de tirantes de maternidad Nike Dri-FIT
Aunque esta camiseta de tirantes tiene un ajuste slim, ofrece una elasticidad flexible en cuatro direcciones. Gracias a su versatilidad, esta pieza puede utilizarse incluso después del embarazo. La camiseta de tirantes Dri-FIT está disponible en varios colores llamativos y cuenta con una espalda deportiva estilizada.
(Contenido relacionado: Cómo encontrar ropa de yoga de maternidad cómoda)
5.La mejor playera: playera de maternidad Nike Dri-FIT
Con una mezcla de poliéster, algodón y rayón, esta playera de maternidad extremadamente suave te ayuda a mantener la transpirabilidad. Además, el material se estira considerablemente y tiene espacio para expandirse.
6.Los mejores shorts de compresión: shorts de 18 cm Nike Dri-FIT One
Estos shorts de compresión ligera ofrecen una cobertura total y absorben el sudor. Se adaptan a las curvas del cuerpo y tienen una pretina que puede doblarse hacia abajo. Elige entre los diferentes colores y combínalos con tu playera y calzado favoritos para obtener un look para el día a día.
7.El mejor vestido atlético: vestido Nike Sportswear
Un vestido oversized como este ofrece un ajuste espacioso y relajado que puedes usar en casa o fuera de ella. Elige un largo por encima de la rodilla o bien decídete por un dobladillo más largo que resalte tu calzado favorito. Algunos incluyen gráficos sencillos de Nike o diseños abstractos que simulan nubes onduladas.
Texto: Tiffany Ayuda