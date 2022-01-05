Atuendos de running de mujer para todos los estados del tiempo

Atuendos de running para mujer para todas las condiciones climáticas
Consejos de estilo
¿No sabes qué ponerte para tu próxima carrera? Considera estas ideas para atuendos de running para mujer en función del clima al que te enfrentarás.
No importa si eres una nueva corredora buscando asesoramiento o una corredora dedicada buscando inspiración, lo que usas para correr importa. Tienes que sentirte cómoda y con estilo y no tienes que comprometer nada. Aquí te compartimos algunos de nuestros atuendos favoritos de running Nike para mujer basados en el tipo de clima que te encontrarás durante tu entrenamiento.
¿Qué usar para correr en climas fríos?
Correr en el frío puede resultar desagradable. Pero, siempre y cuando estés preparada, podrás recorrer esos kilómetros. El clima no tiene por qué detenerte. Aquí te mostramos un ejemplo de un atuendo de running para climas fríos.
- Ropa interior deportiva de manga larga: la ropa interior deportiva está diseñada para funcionar como segunda piel y mantener la temperatura cercana a la de tu cuerpo.
- Playera o camiseta de tirantes:duplica con una ropa interior deportiva de manga larga y una playera o camiseta de tirantesarriba de la ropa interior. Esto te aislará de mejor manera al tiempo que permite que la piel siga respirando.
- Mallas o leggings:usar mallas o leggings de entrenamiento que se adaptan al cuerpo te ayudará a mantener la calidez en las piernas.
- Pants o shorts:dependiendo de cuánto frío haga, es posible que tengas que duplicar las prendas inferiores. Usa pants o shorts holgados sobre las mallas para agregar una capa adicional de calidez.
- Sudadera con gorro o chamarra:usar una sudadera con gorro sin cierre o con cierrede densidad media funciona como una capa intermedia para retener la temperatura corporal. También puedes agregar una chamarra como capa externa si el clima así lo requiere.
¿Qué usar para correr en climas cálidos?
Cuando afuera hace calor, necesitas un atuendo de running que funcione bien para mantenerte fresca. Deja de usar capas, ¡es tiempo de que la piel respire!
- Shorts o leggings:dependiendo de tu preferencia, usa shorts o leggings para correr. Si prefieres leggings, opta por una tela absorbente de humedad como la Nike Dri-FIT. Esta tela de poliéster absorbe el sudor de tu piel para que pueda evaporarse y mantenerte fresca.
- Bra deportivo:es probable que solo quieras usar un bra deportivo los días que haga mucho calor o cuando la carrera sea larga. Los bras deportivos Nike Dri-FIT Swoosh cuentan con fibras absorbentes de sudor de secado rápido para mantenerte fresca y cómoda. Cuentan con un bolsillo de carga superior para guardar los objetos esenciales como las llaves o el teléfono.
- Camiseta de tirantes:deja que los brazos respiren con una camiseta de tirantes sin mangas Nike. Puedes elegir un estilo largo o corto, pero cualquiera de las dos quedará perfecta sobre un bra deportivo para brindar cobertura adicional.
¿Qué usar para correr con lluvia?
Correr con lluvia implica tener indumentaria que te mantenga seca y calzado que proporcione tracción.
- Chamarra impermeable: el elemento más importante es una chamarra impermeable. Muchas chamarras de running Nike cuentan con tela de tejido Woven repelente al agua y un gorro para mantenerte seca durante kilómetros.
- Calzado de running: dependiendo del terreno en el que corras, necesitarás un calzado de running que te brinde suficiente tracción para evitar resbalos cuando haya humedad.
- Running de carretera: busca la tecnologíaNike React Foam y Zoom Air. Esto hará que la rotación sea suave. También busca una suela adaptada a las tormentas. Cuenta con múltiples agarraderas y una canaleta de agua para mejorar el agarre en la carretera.
- Trail running:busca calzados con tecnología GORE-TEX:agarraderas inspiradas en bicicletas en la suela para ayudar a proporcionar estabilidad sobre terrenos inestables. Y la parte superior de GORE-TEX proporciona una barrera ligera contra la lluvia y el viento.
- Sistema de capas:usar múltiples capas delgadas como un bra de entrenamiento, una playera y una chamarra para la lluvia es más que suficiente para protegerte del clima sin sentirte transpirada y cargada. Además, siempre puedes ajustar las capas una vez que comiences.
¿Qué usar en carreras de alta intensidad?
¿No te interesan las carreras largas? Los intervalos de alta intensidad o los ejercicios de carreras rápidas quizás se adapten mejor a tu estilo. Sin embargo, ello requiere un tipo específico de equipo de entrenamiento.
- Bra deportivo de alto impacto:los bras de alta sujeción Nike te brindan el nivel más alto de sujeción con una sensación de compresión y rebote mínimo. Las copas moldeadas dan forma y el bra se ajusta en la parte posterior para que puedas sentirte cómodamente contenida sin una presión que corte la respiración.
- Mallas: la amplia gama de mallas de entrenamiento para mujer de Nike te permitirá encontrar un par que se adapte a tu estilo. Estas mallas son ideales para los ejercicios de alta densidad porque funcionan como una segunda piel. Se mueven con tu cuerpo y se quedan firmes en el lugar.
- Calzado de running:necesitas calzado de running que amortigüe el impacto de la carrera de alta intensidad. Buscar calzado de running Nike React o Flyknit. Son livianos y cuentan con una espuma duradera que brinda una pisada suave. La cantidad menor de material entre la plantilla y la entresuela significa que estás más cerca de la espuma, lo que crea una experiencia más suave y con respuesta inmediata. Además, la espuma es lo suficientemente gruesa para brindar una sensación de suavidad diseñada para las carreras largas o de alto impacto.