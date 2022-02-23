Cuatro atuendos lindos de entrenamiento para mujer

Salir a correr por la carretera, la pista o el sendero requiere de ropa que te aporte comodidad (y abrigo o frescura, dependiendo del clima). Antes de elegir un atuendo de running, presta atención al pronóstico del tiempo y al terreno. También es útil que estés preparada para cambios de clima inesperados.

En general, lo mejor para el running son las capas ajustadas que se sienten como una segunda piel, reducen la resistencia al viento y facilitan la mecánica de la marcha.

Si hace frío, ponte más capas. Usa una capa base y unas mallas o leggings de entrenamiento, y agrega capas adicionales si es necesario. Si hace calor, usa ropa minimalista, transpirable y bien ventilada, como shorts Dri-FIT y un bra deportivo. Esto permitirá que el aire fluya y que el sudor se evapore rápidamente.

Dependiendo del lugar por el que corras, es posible que tengas que ajustar tu calzado. Por ejemplo, si tienes pensado hacer una sesión de trail running, un calzado como los modelos Nike GORE-TEX ofrecen mayor estabilidad y tracción en superficies irregulares, mientras que el calzado de running Nike React o Flyknit es ideal para carretera o pistas.