Cuatro atuendos lindos de entrenamiento para mujer
Consejos de estilo
No importa qué tipo de entrenamiento tengas planeado, sigue estos consejos fáciles para sumar una dosis de motivación con estas ideas de atuendos lindos para el gimnasio.
A veces, necesitas un poco de motivación para ir al gimnasio o empezar un entrenamiento. Un buen atuendo puede ayudarte con eso. No importa el entrenamiento o el objetivo, tenemos un lindo atuendo Nike que te ayudará a superar lo que sea que tengas planeado.
Usar ropa deportiva que no te sigue el ritmo durante el entrenamiento puede ser un obstáculo e incluso impedir que alcances un rendimiento ideal: ¿alguna vez se te ha metido un calcetín en el calzado mientras corrías? Lo ideal es que tu ropa deportiva resista los entrenamientos más duros y te haga sentir lo mejor posible.
Revisa estos consejos para encontrar los atuendos más lindos de entrenamiento para cada tipo de ejercicio.
Cómo elegir un atuendo para cada entrenamiento
¿Estás probando un nuevo entrenamiento? ¡No te estreses! Puedes mezclar y combinar ropa de entrenamiento para diferentes actividades, pero algunas prendas deportivas son más adecuadas para algunos ejercicios que para otros. Aquí te lo explicamos con algunas ideas de atuendos para entrenar.
1.Yoga
En una clase de yoga, la ropa ajustada te ayudará a fluir. Las prendas gruesas, como una sudadera, unos joggers o una sudadera con gorro, pueden ser geniales para ir al estudio de yoga, pero no son necesariamente las mejores para hacer la postura del perro boca abajo. En este caso, busca leggings o shorts de ciclismo, un bra deportivo y una camiseta de tirantes para crear tu propio atuendo de yoga.
Combina unos leggings de cintura alta Nike Luxe con un bra deportivo Dri-FIT. Los leggings de cintura alta te darán seguridad y no se te caerán, incluso si te pones boca abajo. Dependiendo de la intensidad de la clase, elige un bra deportivo de baja o alta sujeción.
2.Levantamiento de pesas
Cuando levantas peso, es fundamental que tu atuendo para el gimnasio te dé una amplitud completa de movimiento. Esto significa que debes elegir ropa ligera y transpirable. Y como es probable que sudes, busca prendas con telas absorbentes de sudor para mantenerte fresca.
Para empezar, elige una playera de entrenamiento Dri-FIT o una camiseta de tirantes y un par de leggings absorbentes de sudor, como los pants de entrenamiento Nike Bliss Luxe, que también tienen características absorbentes de sudor y una tela ligera y elástica.
También es recomendable elegir un calzado plano y duradero que te ayude a pronunciar tu fuerza durante un levantamiento y que permita una conexión estable con el suelo para mantener el equilibrio. El calzado Nike Metcon es una buena opción para el levantamiento de pesas. Con un talón ancho y plano, el Metcon te da estabilidad y tracción cuando más lo necesitas.
Para completar el look, ponte una sudadera o una sudadera con gorro Nike Sportswear Essentials para que todos vean tu estilo mientras te diriges al gimnasio o empiezas tu rutina de calentamiento.
3.Running
Salir a correr por la carretera, la pista o el sendero requiere de ropa que te aporte comodidad (y abrigo o frescura, dependiendo del clima). Antes de elegir un atuendo de running, presta atención al pronóstico del tiempo y al terreno. También es útil que estés preparada para cambios de clima inesperados.
En general, lo mejor para el running son las capas ajustadas que se sienten como una segunda piel, reducen la resistencia al viento y facilitan la mecánica de la marcha.
Si hace frío, ponte más capas. Usa una capa base y unas mallas o leggings de entrenamiento, y agrega capas adicionales si es necesario. Si hace calor, usa ropa minimalista, transpirable y bien ventilada, como shorts Dri-FIT y un bra deportivo. Esto permitirá que el aire fluya y que el sudor se evapore rápidamente.
Dependiendo del lugar por el que corras, es posible que tengas que ajustar tu calzado. Por ejemplo, si tienes pensado hacer una sesión de trail running, un calzado como los modelos Nike GORE-TEX ofrecen mayor estabilidad y tracción en superficies irregulares, mientras que el calzado de running Nike React o Flyknit es ideal para carretera o pistas.
4.Intervalos de alta intensidad (HIIT)
Un entrenamiento HIIT suele estar lleno de saltos, rebotes, sprints y cambios de dirección. Para superar tu próximo entrenamiento HIIT, busca leggings que se ajusten a tu forma y calzado con buena tracción.
Elige ropa de entrenamiento que aleje el sudor de tu piel y te haga sentir cómoda durante toda la sesión, como la ropa de entrenamiento Dri-FIT. No te olvides que el HIIT puede ponerse intenso (y sudoroso). Esta tecnología te ayudará a mantenerte seca incluso en los entrenamientos más duros.
También te recomendamos elegir un bra deportivo de alto impacto para que puedas hacer todos estos movimientos con comodidad y confianza. Y por último, cuando se trata de calzado para entrenamientos HIIT, te recomendamos probar el modelo de cross-training Nike Metcon, que está diseñado específicamente para movimientos de alta intensidad, además de para el entrenamiento de fuerza.
Cómo estilizar un atuendo de entrenamiento para que se vea lindo
No importa si vas a hacer las compras después de tu entrenamiento o si simplemente buscas una dosis de inspiración para correr un kilómetro más, ponerte un atuendo de entrenamiento lindo puede hacer la diferencia. Mira estos consejos sobre cómo estilizar tu siguiente look.
1.Patrón de colores
Canaliza tu vibra y usa colores que reflejen tu actitud. Puede que un atuendo totalmente negro te prepare para concentrarte. O tal vez los colores brillantes te den un impulso de motivación. La buena noticia es que Nike tiene prendas en un amplio surtido de colores para adaptarse a tus preferencias.
2.Ajuste y forma
Sentirte cómoda significa usar ropa que te quede bien. Asegúrate de elegir la talla correcta de calzado y de ropa. La ropa de entrenamiento Nike incluye tallas desde la XXS hasta la 2XL.
3.Capas
Las capas pueden hacer que cualquier atuendo de entrenamiento sea lindo y son una gran solución cuando se trata de entrenamientos al aire libre. Las opciones delgadas y transpirables de Nike pueden ser fáciles de combinar en capas (o de quitar) incluso cuando estás en movimiento. Empieza con una capa base: un bra deportivo y leggings o shorts. A continuación, ponte una camiseta de tirantes o una playera y termina con una sudadera con gorro o una sudadera.