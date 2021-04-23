Equipo De Básquetbol Femenino Carta Blanca

Durante casi siete décadas, un extraordinario grupo de mujeres se han vestido con sus camisetas de color amarillo canario para jugar en la cancha de básquetbol. Se sienten muy orgullosas de su ciudad, Orizaba, que se encuentra entre los pueblos mágicos de México. Además del exuberante paisaje montañoso, la niebla cinematográfica y la arquitectura tan viva con tonos rosa brillante y verde lima, Orizaba es el hogar del equipo Carta Blanca, una fuente de magia.



Desde el momento en que se fundó en 1952, las jugadoras del Carta Blanca han desafiado los estereotipos sobre las mujeres y los deportes. Adela Ochoa García, una atleta por naturaleza con el pelo canoso y muy corto, ha jugado desde los inicios, hace más de 67 años. Recuerda el tiempo en el que las mujeres no debían llevar pantalón corto o montar en bicicleta, y mucho menos experimentar el aumento de adrenalina al lanzar el balón de básquetbol y lograr que entre en la red provocando ese silbido tan satisfactorio. Menos mal que las recompensas de jugar al básquetbol siempre han valido la pena.