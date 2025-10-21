Cómo la combinación de colores prohibida de los Air Jordan 1 desató una revolución en el mundo de los tenis

Cuando Jordan se ató por primera vez los tenis negros y rojos, no buscaba la controversia de forma intencional. Estaba probando un nuevo y audaz diseño de tenis en busca de la excelencia. Sin embargo, la liga tenía una estricta regla de "uniformidad en el equipo" en ese momento, lo que significa que los tenis deportivos tenían que cumplir con las restricciones de color y coincidir con los de los otros jugadores.

Al ser visualmente disruptivos y diferentes de todos los demás, los Jordan negros y rojos incumplieron esa regla. Jordan los usó de todos modos, al creer que coincidían tanto con su personalidad como con su juego. Su decisión de seguir rompiendo las reglas se convirtió en una declaración simbólica: no estaba allí para encajar. Estaba allí para cambiar el juego.

Jordan usó algunas combinaciones de colores diferentes de AJ1 a lo largo de su sensacional año como novato, lo que provocó una tormenta cultural. Cada vez que se ajustaba los negros y rojos, Nike estaba lo respaldaba.

Nota del editor: Los siguientes extractos de "DNA Remembers" provienen de un informe de investigación interno publicado por primera vez por los Archivos Digitales de Nike en octubre de 2014. Años más tarde, ofrecen una visión de cómo los detalles que rodean a los tenis Jordan con la combinación de colores prohibida han cambiado con el tiempo.