La historia de los Pegasus
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Descubre todos los detalles de uno de los tenis de correr más populares, desde los archivos.
Es difícil creer que los tenis de correr más populares de Nike se hayan retirado de línea en un momento dado (aunque no fue por mucho tiempo).
Cuando se lanzaron los Pegasus en 1982, Nike Air todavía era una tecnología relativamente nueva. Hasta ese momento, las unidades Air abarcaban todo el largo de los tenis. Ahora, con los Pegasus, la tecnología Air se podía colocar solo en el talón, que es donde la mayoría de los runners apoyan el pie al entrar en contacto con el suelo.
Con una combinación de Nike Air, una suela tipo waffle y una nueva espuma, los Pegasus tenían los ingredientes necesarios para convertirse en el modelo líder de la industria en amortiguación responsiva y en uno de los favoritos de los runners. En el primer mes, se vendieron 8,000 unidades. Un mes después, se vendieron más de 35,000 pares. En el primer semestre de 1983, se vendieron más de 300,000 pares.
Técnicos y asequibles, los Pegasus fueron creciendo en popularidad con una confección relativamente consistente hasta 1993. Sin embargo, durante algunos años, el éxito de los Pegasus estuvo en duda. Algunas características recién introducidas, como una manga de spandex, una parte superior más rígida y una unidad Air visible en el talón, no acababan de convencer a los runners.
Por lo tanto, se decidió que eliminar sacar estos tenis de línea era la única forma de salvar la franquicia. El equipo trabajó en un reinicio bajo el mantra de "volver a lo básico". Lanzada en el otoño de 1998 y recuperada en el otoño del 2000, la línea Pegasus estaba lista para volver a las tiendas como parte de la recién creada Bowerman Series, una colección dedicada a crear tenis consistentes y fiables por y para runners. En 2001, los Pegasus alcanzaron los casi $19 millones en su primer año completo en el mercado.
La tecnología Zoom Air, que ya era popular en otros estilos de tenis, se introdujo en 2010 (y sigue siendo la unidad Air preferida para los Pegasus). Posteriormente, se hicieron varias actualizaciones, incluida una parte superior con ventilación adicional y detalles que le dieron un look nuevo a la franquicia. En la 35.ª edición, debutaron las primeras unidades Zoom Air completas en una unidad moldeada que presentaba la misma forma curva de los tenis. ¿Siguen siendo populares los Pegasus? Se vendieron 12 millones de pares en 12 meses.
Durante los siguientes 20 años, los Pegasus se consolidaron como uno de los modelos favoritos de los runners, mientras el equipo de diseño de Nike continuaba trabajando con atletas para impulsar la innovación, mejorar el rendimiento y ampliar la línea de los Pegasus de unos tenis de alto rendimiento a toda una familia de tenis con soluciones para cualquier tipo de carrera.
Este verano, Nike lanza los Nike Pegasus 41 (en la imagen de arriba), que cuentan con una nueva entresuela de espuma ReactX Foam de largo completo y unidades Air Zoom en el antepié y el talón. Por primera vez en la línea Pegasus, la espuma ReactX Foam proporciona un mayor retorno de energía en comparación con la espuma React Foam, al mismo tiempo que reduce el impacto de carbono.
La familia Pegasus 2024 incluye una gama de modelos para todas las necesidades, habilidades y terrenos, incluidas las versiones fáciles de poner y los modelos de trail, impermeables y para el invierno. Encuentra los Pegasus para ti, perfectos para cada runner y para cada carrera. No malgastes tu energía. Corre con los Pegasus.