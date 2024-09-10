La historia de los Pegasus

Es difícil creer que los tenis de correr más populares de Nike se hayan retirado de línea en un momento dado (aunque no fue por mucho tiempo).

Cuando se lanzaron los Pegasus en 1982, Nike Air todavía era una tecnología relativamente nueva. Hasta ese momento, las unidades Air abarcaban todo el largo de los tenis. Ahora, con los Pegasus, la tecnología Air se podía colocar solo en el talón, que es donde la mayoría de los runners apoyan el pie al entrar en contacto con el suelo.