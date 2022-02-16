Hackney Wick FC. Desde cero

"El fútbol tiene el poder de unir a las personas".



Eso dice Bobby Kasanga, el fundador del Hackney Wick FC, un club de fútbol londinense. Y esto es algo que se ha demostrado una y otra vez tanto en ciudades como en comunidades de todo el mundo: el fútbol puede marcar la diferencia.



Aunque no sucede de la noche a la mañana. Sucede gracias a personas como Bobby, que pasó años luchando por hacer realidad su sueño. Tras salir de la cárcel en 2015, Bobby quiso darle un cambio a su vida y a su comunidad, que se había visto afectada por las bandas y la gentrificación. Así decidió fundar el Hackney Wick F.C. y, para ello, recorrió su vecindario puerta por puerta para recaudar dinero. Casi cinco años después, cientos de personas (hombres, mujeres y niños) se han unido al Hackney Wick F.C.



En nuestra nueva serie "Trabajo en equipo" presentaremos a personas de todo el mundo que saben que pueden cambiar sus comunidades y el planeta a través del fútbol y del deporte.



Mira el primer episodio, conoce a las personas que componen el Hackney Wick F.C. y no te pierdas los próximos episodios sobre el Paris Alesia FC y los Fitzroy Lions de Melbourne.