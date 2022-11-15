Cómo hacer ejercicio de forma segura después de una cesárea según los expertos

Retomar el ejercicio después de tener un bebé no es nada sencillo, independientemente del tipo de parto que hayas tenido; pero ejercitarte luego de una cesárea es un desafío en sí mismo. "Te realizaron una cirugía abdominal mayor, y al mismo tiempo debes cuidar de tu recién nacido", dice Ann Nwabuebo, fisioterapeuta especialista en salud pélvica en Filadelfia y fundadora de Body Connect Physical Therapy.

Si ya estás lista para comenzar a moverte, te tenemos una buena noticia: algunas investigaciones han demostrado que ejercitarse después de una cesárea puede ayudarte a sentir menos dolor durante tu recuperación. (¿Y qué sucede si aún no estás lista? No te presiones. Descansar, recuperarte y adaptarte a tu nueva vida como madre son tus prioridades en este momento).

Desde luego, antes de realizar cualquier ejercicio en forma, como tomar una clase o salir a correr, debes consultar a tu profesional de la salud, por lo general alrededor de seis semanas después del parto. Pero eso no significa que tienes permiso para hacer cualquier ejercicio y tampoco significa que no puedas hacer nada antes. Los siguientes consejos te ayudarán a retomar cómodamente tu rutina de movimiento antes y después de que te den luz verde.