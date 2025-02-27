Guía oficial de tallas y consejos de los Air Jordan 4

Recuerda que los Air Jordan 4 Retro se diseñaron en 1989 y que las técnicas de confección y los materiales reflejan esta época.

Para adaptarse al uso moderno, se hicieron ajustes para el lanzamiento de primavera de 2023 de la versión Air Jordan 4 Retro SB. Las modificaciones del patrón en la versión SB tenían como objetivo crear un ajuste más adaptable, especialmente en la zona del antepié, lo que permite una mayor comodidad durante el uso. Para todas las versiones de los Air Jordan 4 Retro SB, se recomienda la talla habitual.