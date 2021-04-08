Una cancha de vecindario se recupera en Croacia

En una noche nublada en el suburbio de la clase obrera de Gajnice, Croacia, una pequeña multitud deambula por el lateral de una cancha de básquetbol. Una tenue luz amarilla ilumina las siluetas, sus sombras se erigen contra los imponentes bloques de casas que flanquean la cancha. Taxis blancos vienen y van, y a lo largo de una cerca de alambrado pasan trenes de cercanías, mientras se escucha el ruido de las ruedas que golpean los rieles con un sonido rítmico que corta la atmósfera.



Esta es la nueva y afamada Cancha Taxi de Gajnice. El orgullo del vecindario, el centro de mayor reunión de gente. Donde las personas se detienen a charlar, pasar el rato y, por sobre todo, a jugar al básquetbol. Bajo el cielo nocturno, una suave lluvia comienza a caer y oscurece el asfalto moteado, pero nadie está apurado. Se intercambian viejas bromas. Se intercambian chismes. Hay mucho para ponerse al día. Muchos de los jugadores llegan a pie desde sus departamentos cercanos o se detienen en su camino de regreso a casa y se cambian la ropa de trabajo en sus carros.



"Vamos", retumba una voz profunda en croata.