Una cancha de vecindario se recupera en Croacia
Comunidad
Una nueva generación de basquetbolistas croatas restauró la cancha local y unió al vecindario.
En una noche nublada en el suburbio de la clase obrera de Gajnice, Croacia, una pequeña multitud deambula por el lateral de una cancha de básquetbol. Una tenue luz amarilla ilumina las siluetas, sus sombras se erigen contra los imponentes bloques de casas que flanquean la cancha. Taxis blancos vienen y van, y a lo largo de una cerca de alambrado pasan trenes de cercanías, mientras se escucha el ruido de las ruedas que golpean los rieles con un sonido rítmico que corta la atmósfera.
Esta es la nueva y afamada Cancha Taxi de Gajnice. El orgullo del vecindario, el centro de mayor reunión de gente. Donde las personas se detienen a charlar, pasar el rato y, por sobre todo, a jugar al básquetbol. Bajo el cielo nocturno, una suave lluvia comienza a caer y oscurece el asfalto moteado, pero nadie está apurado. Se intercambian viejas bromas. Se intercambian chismes. Hay mucho para ponerse al día. Muchos de los jugadores llegan a pie desde sus departamentos cercanos o se detienen en su camino de regreso a casa y se cambian la ropa de trabajo en sus carros.
"Vamos", retumba una voz profunda en croata.
"Pusimos esta cancha, el vecindario, en el mapa"
Ivan Krizmanic
En un instante, se ponen capas de prendas y se atan los cordones. Comienza un partido rápido de cinco contra cinco. En la Cancha Taxi, el estilo de juego solo se puede describir como físico. Las faltas son poco comunes, y cuando te diriges hacia el aro, por lo general, pagas el precio. Decir que los partidos se vuelven "provocadores" sería simplemente subestimarlos. "Siempre jugamos de forma un poco ruda", afirma Ivan Krizmanic, un base que fluye con un estilo híbrido que rompe tobillos. "Nadie se rinde, no hay puntos fáciles".
Aquí, el respeto en la cancha es lo más importante, especialmente cuando se trata de representar al vecindario. Todos los veranos, cuando la Cancha Taxi alberga su torneo anual de tres contra tres, los jugadores de ciudades cercanas, y más recientemente, países vecinos, vienen a desafiar a la multitud local. "Quieres vencerlos y decir: 'Vinieron a Gajnice. Esta es nuestra cancha. Tal vez la próxima vez tengan más suerte'", afirma Ivan.
Sin embargo, no fue siempre así en la Cancha Taxi. Durante muchos años, la cancha estuvo sin reparar, hasta que una nueva generación se hizo cargo de reacondicionarla. "Cambiamos el tablero... dibujamos las líneas, pusimos nuestras propias luces", cuenta Miroslav Josic, un experimentado veterano de la cancha, que desde entonces se ha convertido en un lugar de orgullo. "Pusimos esta cancha, el vecindario, en el mapa", agrega Ivan. "Nadie la conocía antes de que comenzáramos a jugar y a promocionarla".
Lo que es aún más importante, la cancha también se ha convertido en un lugar de reunión para las generaciones jóvenes y veteranas, ya sea que jueguen o no. "Todos vienen a esta cancha. Desde niños de cinco años, pasando por grupos de todas las edades, hasta las generaciones de cincuenta o sesenta", relata Ivan. "Todos son bienvenidos".
Si bien la cancha continúa siendo aclamada internacionalmente, su multitud local diaria ha permanecido como una familia pequeña y unida. Los miembros de la comunidad son muy variados, entre los que se encuentran farmacéuticos, camareros, abogados y empleados de depósitos unidos por el juego que tanto los apasiona. Hablan diariamente a través de un grupo de mensajes, en el que organizan partidos y, con frecuencia, salidas para tomar unas cervezas después de los partidos. "Las personas que juegan conmigo son mis hermanos, no solo mis amigos", reflexiona Miroslav.