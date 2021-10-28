Alan Landeros, jugador de fútbol de la Ciudad de México perfecciona sus habilidades

No hay una manera equivocada de descubrir la pasión por el deporte. Alan Landeros, un estudiante de 20 años que vive en Ciudad de México encontró el fútbol callejero mientras navegaba en línea y quedó sorprendido por el toque inventivo de sus jugadores. En comparación con el fútbol normal, en el fútbol callejero se anotan más goles y se juega en espacios más confinados. Todo se trata del control cercano, la habilidad individual y el pensamiento rápido. Los jugadores como Alan pasan horas desarrollando una variedad de trucos que, entrelazados son una ejecución que llevan a cabo en batallas locales con otros jugadores. Para Alan, más que un juego es una forma de expresión personal.



Nos encontramos con él en la cancha de pasto sintético local en el parque Axomiatla en donde afina su impresionante repertorio. Durante un receso corto, Alan nos cuenta sobre la comunidad local de fútbol callejero y cómo el deporte lo ayuda a canalizar su creatividad.