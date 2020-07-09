Cómo hacer el ejercicio del bicho muerto: paso a paso

La postura del insecto muerto hace que la mente y el cuerpo trabajen en conjunto. No dejes que su sencillez te engañe, este ejercicio lento es de bajo impacto, pero de alto rendimiento para los que se toman el tiempo de hacerlo bien.



El insecto muerto es uno de los ejercicios de peso corporal más engañosos: no parece un movimiento demandante, pero si se hace correctamente (es decir, de forma lenta y controlada), energiza el torso, tensando rápidamente los músculos. Este ejercicio de bajo impacto, uno de los favoritos de los entrenadores y fisioterapeutas, fortalece el abdomen sin esforzar la espalda y desafía la estabilidad, la coordinación y la concentración. Aquí, la Nike Master Trainer Kirsty Godso comparte cómo y por qué deberías hacer el insecto muerto.