Fabian Domenech, maestro de yoga de Nike, habla sobre ser tú mismo

Durante la última década, la práctica del yoga en los Estados Unidos casi se ha triplicado. Esto no sorprende a Fabian Domenech, quien encontró su práctica cuando estaba compaginando una carrera como aspirante en la industria de la moda, un trabajo en la industria de servicios de tiempo completo y como entrenador de CrossFit en la acelerada ciudad de Londres. Gracias al yoga, la meditación y a sus extensos viajes por el mundo, conoció el poder del amor propio y la importancia del desapego. En este episodio, el maestro de yoga de Nike y entrenador de CrossFit acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer para hablar en serio sobre la salud mental, compartir el sentido de comunidad y pertenencia que encuentra en el deporte y decirnos qué podemos esperar de cada una de sus clases.