Cómo encontrar la confianza según la exnadadora de élite Amanda Beard

Amanda Beard creció siendo el centro de atención. Subió al podio olímpico a los 14 años, ganó ocho títulos nacionales de natación en Estados Unidos y ha aparecido en las portadas de numerosas revistas deportivas y de estilo de vida. Sin embargo, el encanto y la gloria vinieron acompañados de un escrutinio intenso de parte de los medios de comunicación que la llevó a luchar contra la dismorfia corporal, depresión y autolesiones. En este episodio, Amanda se une a la presentadora Jaclyn Byrer para compartir su historia de superación como mujer joven en los deportes profesionales. Habla sobre las presiones específicas de las atletas y explica por qué pueden ser tan dañinas. Tras haber encontrado la confianza y felicidad desde sus primeros días en la piscina, también nos cuenta cómo las atletas y sus sistemas de apoyo pueden priorizar la autoestima y el bienestar.