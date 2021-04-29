Alex Morgan, estrella de fútbol, comparte sus mejores consejos de entrenamiento

Podcast Trained: Cómo lograr tus metas en la vida con Alex Morgan
Asesoramiento
La capitana de la selección nacional de EE. UU. comparte cómo fue su transición del fútbol profesional a la maternidad y regresar, a pesar de todo lo que el 2020 tenía reservado para ella.
"Trained" es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia de fitness holístico e integral.
La dos veces campeona mundial, Alex Morgan, siempre ha afrontado los desafíos a toda velocidad. En 2019, su equipo de la selección nacional femenina de EE. UU. rompió récords de audiencia, deportivos y el techo de cristal. En el 2020, Alex mantuvo el ritmo de este impulso con grandes cambios: tuvo su primera hija y atravesó medio mundo para unirse a su nuevo equipo, todo en plena pandemia. Como la primera invitada del podcast "Trained" de 2021, la delantera estrella se une al director sénior de rendimiento de Nike Ryan Flaherty para compartir cómo se mantuvo concentrada en el juego aún cuando el juego se detuvo y nos ofrece una rápida visión de sus rutinas diarias de nutrición y entrenamiento que nos pueden ayudar a mantener nuestras metas en la mira.
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Flaherty verá qué puede hacer.