Alex Morgan, estrella de fútbol, comparte sus mejores consejos de entrenamiento

La dos veces campeona mundial, Alex Morgan, siempre ha afrontado los desafíos a toda velocidad. En 2019, su equipo de la selección nacional femenina de EE. UU. rompió récords de audiencia, deportivos y el techo de cristal. En el 2020, Alex mantuvo el ritmo de este impulso con grandes cambios: tuvo su primera hija y atravesó medio mundo para unirse a su nuevo equipo, todo en plena pandemia. Como la primera invitada del podcast "Trained" de 2021, la delantera estrella se une al director sénior de rendimiento de Nike Ryan Flaherty para compartir cómo se mantuvo concentrada en el juego aún cuando el juego se detuvo y nos ofrece una rápida visión de sus rutinas diarias de nutrición y entrenamiento que nos pueden ayudar a mantener nuestras metas en la mira.