Cinco formas de combinar un top cropped

Cinco formas de estilizar un top cropped
Consejos de estilo
Ya sea que te relajes en casa o vayas a un entrenamiento, hay muchísimas formas de estilizar un top cropped.
No subestimes la versatilidad de un top cropped. Este estilo encogido, que generalmente llega por encima del ombligo, se ha hecho cada vez más popular por el simple hecho de que no hay una forma ni ocasión correcta para usarlo.
Este top cropped suele ser más elegante que las playeras o los bras deportivos, pero no por ello deja de ser cómodo, ya que está confeccionado con algodón suave o telas elásticas. En los últimos años, el auge de las prendas inferiores de tiro alto ha convertido el top cropped en una prenda clave, no solo para ir al gimnasio, sino también para ir a trabajar. Puedes combinarlo con unas mallas elásticas para correr o unos shorts de ciclismo mientras haces ejercicio, y luego cambiarlos por unos jeans o un pantalón cuando llegue el momento de cambiar de actividad.
No todos los diseños de top cropped se crean igual. Dependiendo de tu actividad o destino, deberás tener en cuenta el estilo de los tops cropped, ya sean holgados y relajados o ajustados y ceñidos. A continuación, encontrarás cinco looks diferentes de top cropped para inspirar tu estilo, tanto si vas a ampliar tu colección como si es la primera vez que compras uno.
1. Combina un top cropped de cuello alto con unos shorts de tiro alto
Crédito de la imagen: Porsha Ellis
Puede resultar contraintuitivo elegir un top cropped con cuello alto, pero jugar con proporciones inesperadas aporta un equilibrio elegante. Un top cropped de cuello alto está justo en medio entre lo elegante y lo deportivo, por lo que es una prenda básica digna de combinar con unos shorts de tiro alto. Este look monocromático atrae las miradas hacia los detalles: un cierre deslizante, ribetes en contraste y un par de calzado Vapormax que no pasa desapercibido. El detalle del cuello con cierre del top cropped no solo hace que sea fácil de poner y quitar, sino que también significa que puedes mostrar un poco más de escote si así lo deseas.
2. Usa un top cropped ajustado con joggers holgados
Crédito de la imagen: Nia Symone
Hay días en los que quieres vestir informal, como cuando te relajas en casa con una sudadera de algodón suave. En esos días relajados, un look de tonos neutros combinados es elevado y elegante, y saber combinar bien los estilos no requiere mucho esfuerzo. Una playera entallada con un poco de elasticidad equilibrará el ajuste holgado de las sudaderas, pero seguirá siendo cómoda de usar mientras te tumbas en el sofá o realizas tareas sencillas en casa. Y, para darle un toque cómodo y lindo, prueba con un top cropped cálido de estilo entallado.
Si decides que todo está listo para salir a almorzar con una amiga o incluso para ir a hacer los mandados, prueba usar un par de calzado Nike Blazer blanco, un bolso tipo tote de asa superior funcional y joyas llamativas para dar al conjunto un toque de frescura, pero sin esfuerzo.
3. Combina tu top cropped oversized con leggings
Crédito de la imagen: Dhyani Bella
Cuando juegues con las proporciones y el ajuste, nunca te equivocarás si combinas algo holgado con un estilo ceñido que contraste.
Los leggings son una prenda básica para ir al gimnasio, pero para actividades más allá de sudar, combínalos con un top cropped holgado que tenga un toque más callejero. El dobladillo más corto lo distingue de tus camisetas de gimnasio holgadas, mostrando un poco de piel, a la vez que proporciona algo de cobertura en la sección media. Si no te gustan tanto los tops cropped, este es un estilo adecuado para que puedas empezar a usar este tipo de prendas.
Para darle al look un toque más informal, prueba a combinarlo con un calzado bicolor y termina con una bolsa tipo tote que te lleve del brunch a los mandados.
4. Usa un top cropped ajustado con unos shorts de ciclismo de tiro alto
Crédito de la imagen: Porsha Ellis
Incluso si planeas reservar los tops cropped para tus looks de atletismo, puedes diferenciar tu estilo con uno que tenga detalles inesperados como esta versión envolvente con un giro en el centro del pecho.
La combinación colorida con un par de shorts de ciclismo en la misma familia de colores (e incluso calzado coordinado) une el look al instante. Si quieres un poco más de cobertura a la hora de combinar este conjunto colorido, prueba con una prenda superior de manga larga encima. Su toque más formal realza el look a la vez que sirve de capa ligera para mantener la piel protegida.
5. Top cropped Yoga con leggings
Crédito de la imagen: Naomi Hutchinson
Prepárate para estirarte y moverte con un conjunto a juego que incluye un top cropped y un par de leggings coordinados. Para los entrenamientos de bajo impacto, como el yoga, un top cropped puede llevarse solo (con leggings o shorts) o fácilmente superpuesto bajo una chamarra o una playera de manga larga mientras calientas. Los colores bicolores y las costuras en contraste hacen que este conjunto de entrenamiento llame la atención durante la clase y sea adecuado para salir a tomar un café después.
Texto: Aemilia Madden