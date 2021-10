Especializarse en el deporte según el entrenador Gjert Ingebrigtsen

Mi hijo mayor, Henrik, era esquiador a campo traviesa, el único problema era que vivíamos en el lugar equivocado de Noruega, donde no había suficiente nieve. Filip, el del medio, era un jugador de fútbol muy dotado que simplemente, con el tiempo, se inclinó por el running. Ambos adquirieron muchas habilidades y sabiduría por esa diversificación temprana. Pero también ganaron muchísima concentración cuando, en algún momento, decidieron dedicarse en exclusiva al running.



Y luego está Jakob, el menor, que cuando tenía unos 11 años, me dijo: "Quiero ser el mejor corredor del mundo". ¡En su mente, él ya estaba decidido! Y desde ese día jamás titubeó.



Quiero que sepas que cada uno de mis hijos tomó su propia decisión sobre qué deporte elegirían, o incluso si querían practicar alguno o no hacerlo en absoluto. (Conozco muchos casos, y me siento igual de orgulloso de los que nunca quisieron competir). No me interpuse en el camino de Henrik y Filip cuando quisieron esquiar o jugar fútbol. Y no le dije a Jakob que tenía que hacerlo todo para convertirse en un "atleta completo".



Es lamentable, pero esta es una elección que muchos, muchos chicos nunca pueden tomar. Solo hacen lo que sus padres les dicen que hagan en cuanto pueden tomar un balón o correr en línea.



Como no mencionaste a tus padres, asumo que tienes su apoyo sin importar lo que elijas. Pero sí parece que tomaste las palabras de tu entrenador de básquetbol como sagradas. Durante un partido o una práctica, eso es exactamente lo que debes hacer. Sin embargo, cuando se trata de decisiones de vida, debes preguntarte: "¿Estoy haciendo lo que quiero hacer o lo que mi entrenador piensa que debo hacer?".