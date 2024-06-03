Esfuérzate por ser valiente

Con frecuencia, practicar un deporte requiere correr riesgos. Se necesita vulnerabilidad para aprender una habilidad nueva, hacer un ejercicio de práctica que no nos es conocido o apostar por uno mismo cuando intentamos traspasar la defensa contraria. Y aunque a menudo se celebra y recompensa a las niñas por hacer algo correctamente, no obtienen los mismos comentarios positivos cuando prueban una técnica nueva y fallan.

En un contexto deportivo, esto significa que una niña podría dudar de probar algo nuevo si no está segura de que tendrá éxito. Pero si nunca prueba un pase arriesgado, evita arrojarse para alcanzar el balón o solo compite en los eventos atléticos en los que destaca, se perderá de muchas experiencias increíbles.

Imagina una niña que patea al arco, incluso cuando no está segura de que va a anotar. O la que intenta nadar de mariposa cuando su mejor evento es el estilo libre. Otra podrá recibir ocho goles como portera suplente, pero todo mundo recordará el que logró parar. Estas niñas aprendieron a ser valientes y eso hará toda la diferencia para ellas, en el deporte y en la vida.

Mira esta TED Talk para saber más sobre cómo ayudar a las niñas a ser valientes.