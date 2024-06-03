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Fomenta la valentía

Guía para entrenar a niñas

Los expertos dicen que las niñas tienen un mejor rendimiento físico, mental, emocional y social cuando cuentan con la oportunidad de jugar. Sin embargo, hoy en día abandonan los deportes a un ritmo dos veces mayor que los niños. Como parte del trabajo de Nike con socios comunitarios y expertos para revertir esta tendencia de abandono, creamos la Guía para entrenar a niñas: un recurso para ayudar a orientar, empoderar y apoyar a las jóvenes atletas.

Última actualización: 3 de junio de 2024
3 minutos de lectura
Esfuérzate por ser valiente

Con frecuencia, practicar un deporte requiere correr riesgos. Se necesita vulnerabilidad para aprender una habilidad nueva, hacer un ejercicio de práctica que no nos es conocido o apostar por uno mismo cuando intentamos traspasar la defensa contraria. Y aunque a menudo se celebra y recompensa a las niñas por hacer algo correctamente, no obtienen los mismos comentarios positivos cuando prueban una técnica nueva y fallan.

En un contexto deportivo, esto significa que una niña podría dudar de probar algo nuevo si no está segura de que tendrá éxito. Pero si nunca prueba un pase arriesgado, evita arrojarse para alcanzar el balón o solo compite en los eventos atléticos en los que destaca, se perderá de muchas experiencias increíbles.

Imagina una niña que patea al arco, incluso cuando no está segura de que va a anotar. O la que intenta nadar de mariposa cuando su mejor evento es el estilo libre. Otra podrá recibir ocho goles como portera suplente, pero todo mundo recordará el que logró parar. Estas niñas aprendieron a ser valientes y eso hará toda la diferencia para ellas, en el deporte y en la vida.

Mira esta TED Talk para saber más sobre cómo ayudar a las niñas a ser valientes.

Esfuérzate por ser valiente

Prepáralas para el éxito

  1. Motívalas a arriesgarse
    Cuando ayudes a las niñas a establecer objetivos para sí mismas, motívalas a incluir cosas que requieran valentía, por ejemplo, aprender una habilidad, una posición o incluso un deporte nuevo. Durante los calentamientos, pídeles que expresen algo nuevo que probarán ese día. Además, asegúrate de que las niñas tengan muchas oportunidades para probar cosas nuevas, como intercambiar posiciones en cada partido y práctica.
  2. Anímalas cuando prueben algo nuevo
    Destaca la valentía cada vez que puedas. Descubre a las niñas probando algo nuevo cuando crean que no estás mirando. Crea un premio para la jugadora más valiente y asegúrate de ir cambiando a la ganadora. Recuerda que está bien celebrar la excelencia, pero fomenta primero todos los pasos que conducen a ella.
  3. No te aferres a los errores
    Indícales que está bien cometer errores. Desarrolla un gesto físico (por ejemplo, sacudirse el hombro para mostrar que se están "quitando de encima" el error) a fin de recordarles que está bien dejarlo ir. Además, asegúrate de que sepan que no eres una persona perfecta, háblales de tus propios errores. Cuando descubran que no eres una persona perfecta, aprenderán que ellas no tienen por qué serlo.

Más información sobre cómo empoderar a las niñas en tu comunidad.

Obtén la guía

Publicado originalmente: 21 de mayo de 2024

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